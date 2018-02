Tottenham a dû attendre la 88e minute pour prendre la mesure de Crystal Palace, entraîné par Roy Hodsgon (0-1).

Grâce à cette victoire à l'arrachée, obtenue suite à un but de la tête de l'inévitable Harry Kane, les Spurs reviennent provisoirement dans le quatuor de tête en Premier League.

14 - Harry Kane's goals have been worth more points to his club than any other player in the Premier League this season (14). Valuable. pic.twitter.com/7GjF5NVFJj