À en croire Marca, l'affaire est à bout touchant. Toujours bien informé, le journal espagnol affirme qu'un accord a été conclu entre le Real Madrid et Chelsea sur le transfert d'Eden Hazard. En Espagne, on parle d'un transfert à 100 millions d'euros (environ 114 millions de francs). Si ce chiffre est confirmé, le Diable rouge deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire madrilène devant Gareth Bale (94 millions) et Cristiano Ronaldo (91 millions).

L'année passée, Chelsea demandait plus de 200 millions pour le joueur, mais le Belge n'a plus qu'une année de contrat à Londres. De quoi pousser les dirigeants du club à le «brader» plutôt que de le voir partir libre en 2020. À Madrid, le salaire d'Eden Hazard devrait avoisiner les 12 millions d'euros par an (environ 13,5 millions de francs), pas loin du même montant qu'il touche actuellement en Angleterre.

En octobre dernier, l'international belge avait déclaré sa flamme pour la Maison blanche. «Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Je ne vais pas mentir, c'est mon rêve depuis que je suis enfant», révélait-il à ESPN. Il semblerait donc que le Diable rouge atteigne son objectif. Selon Marca, il aurait même refusé trois offres de prolongation à Chelsea en espérant filer à Madrid.

Pour palier à ce départ, Chelsea pourra compter sur l'américain du Borussia Dortmund Christian Pulisic, recruté 64 millions au mercato hivernal. Le club londonien, puni par la FIFA pour avoir enfreint les règles de transferts des joueurs mineurs, est privé de recrutement pour les deux saisons à venir. Même si les Blues ont fait recourt de la décision, ils ont dû revoir complètement leur mercato. (nxp)