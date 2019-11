Stéphane Henchoz, vous avez donné votre démission au président du FC Sion Christian Constantin dimanche matin. Mais était-ce vraiment une démission, ou avez-vous été poussé vers la sortie?

Même si ma situation devenait forcément plus difficile au fur et à mesure que les mauvais résultats s'enchaînaient, c'est vraiment moi qui ai choisi de partir. En fait, ma décision était prise le samedi soir, après notre défaite 0-3 à Saint-Gall. Le lendemain matin, je suis allé vers mon président pour lui faire part de mon choix, et il a parfaitement compris. Peut-être m'aurait-il de toute manière renvoyé, je ne le saurai jamais. Mais nous avons réglé les détails de mon départ en une-demi-heure, et voilà.

Et quels sont ces détails?

J'ai tout simplement mis un terme à mon contrat. C'est tout. Sans indemnité de licenciement ou de choses de ce genre.

Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui?

Je suis forcément un peu triste. Ce n'est pas ainsi que je voyais les choses quand je me suis engagé avec le FC Sion. Quand tu reprends une équipe, tu espères toujours faire un bout de chemin avec elle, et si possible un joli bout de chemin. Tu as des ambitions, tu espères. Et après, arrive le moment où tu te rends compte que tu ne vas pas y arriver. Où tu ne te reconnais plus dans ton équipe. C'était vraiment le cas durant ces dernières semaines, et surtout samedi à Saint-Gall. Je voyais mon équipe totalement absente sur le terrain, et je me disais: «Ce n'est pas moi, ça! Ce n'est pas moi!» A partir de là, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. Je l'ai faite.

Dans quelle mesure le contexte toujours particulier du FC Sion a-t-il joué en votre défaveur?

Je n'ai eu absolument aucun problème avec Christian Constantin ou avec les dirigeants. Le fait qu'on m'ait adjoint Christian Zermatten, que le président soit venu s'asseoir sur le banc samedi, tout cela n'a rien à voir avec ma décision. Le seul problème, c'était le contingent et les différentes personnalités qui le composent. Dès le premier jour, je me suis rendu compte que cela n'allait pas être facile de gérer tous ces joueurs très bien payés, trop bien payés même. Mais j'ai voulu y croire. D'ailleurs, après dix journées, on occupait le deuxième rang...

Et là, à la veille d'un match à domicile contre Saint-Gall fin septembre, Constantin a débarqué dans les vestiaires pour mettre les joueurs en garde, pour les prévenir de toute euphorie. Le début de la fin?

Si 'on considère la situation froidement, oui, ce que vous dites correspond à un fait. C'est comme cela que ça s'est passé, et c'est effectivement à partir de là que les choses ont mal tourné. Mais on peut aussi inverser l'analyse: les mauvais résultats qui ont suivi montrent que la mise en garde de Constantin était parfaitement justifiée, que le président avait raison d'être inquiet. Manifestement, cela n'a pas suffi pour éviter une mauvaise performance le lendemain et les semaines qui ont suivi.

Que vous reste-t-il de votre expérience de cinq mois au FC Sion?

Au niveau humain, je ne regrette rien. Ma famille et moi avons eu beaucoup de plaisir à vivre en Valais. On a été super bien accueillis, et on sent vraiment que c'est une région qui vit pour le foot. D'ailleurs, nous allons rester en Valais jusqu'à Noël, puisque mon fils y est scolarisé et y joue au foot.

Et au niveau sportif?

J'aurais évidemment préféré que cela se passe différemment. J'aurais aimé pouvoir apporter au président ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une équipe qui joue le haut du tableau. Cela n'a malheureusement pas été le cas, même si je laisse une équipe qui occupe le cinquième rang et qui est toujours qualifiée en Coupe. Mais je pars du principe que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Dans la vie, c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus. J'ai beaucoup appris ce printemps avec Xamax, dans des circonstances différentes, puisque j'ai pris en main une équipe qui doutait et que le club avait peu de moyens financiers. Mais j'ai également beaucoup appris de mon passage au Sion. Aujourd'hui, je pense - je sais, même - que je suis meilleur entraîneur que je ne l'étais en arrivant.

Stéphane Henchoz, êtes-vous prêt à repartir pour une nouvelle aventure?

Oui, bien sûr. Là, maintenant, tout de suite! Si le téléphone sonne et qu'une proposition intéressante m'est faite, je n'hésiterai pas.

Renaud Tschoumy