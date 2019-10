Il fallait passer et Sion est passé, c’est tout ce qui compte. Contrairement à d’autres clubs, le club valaisan se retrouve toujours dans le bon chapeau. Au-delà de la qualification obtenue en terre glaronnaise (2-0 contre Linth, actuel 4e du groupe 3 de première ligue), Stéphane Henchoz se félicitait de l’attitude de son équipe, qui, cette fois, n’a jamais rien lâché. «Sur un terrain difficile, l’équipe a fait un bon job, lâchait-il à l’issue des débats. On n’a jamais vraiment été mis en danger, même si l’on a dû lutter jusqu’à la fin. Mais cette fois, contrairement à d’autres matches, on a su rester concentré jusqu’au bout. Chaque victoire est bonne à prendre, surtout actuellement…»

Le rendez-vous du Buchholz a aussi vu le début de la nouvelle cohabitation entre le technicien fribourgeois et Christian Zermatten, venu renforcer le staff actuel en début de semaine. «On n’est jamais trop pour donner un avis, trouver des solutions. Quand on fait 5 matches/un point, c’est forcément que des choses ne fonctionnent pas.»

Pour le coach du FC Sion, le maintien de Bastien Toma en tant que capitaine se justifiait amplement. «Il l’est aussi avec les moins de 21 ans helvétiques. Certains sont des leaders à 17 ans, d’autres toujours des suiveurs à 40 ans…»

Toujours en course pour soulever une 14e Coupe au printemps, Sion connaîtra son adversaire jeudi soir, lors du tirage au sort qui aura lieu après le dernier huitième de finale qui opposera Lausanne à NE Xamax à la Pontaise. «Si c’est YB à Berne, soupire Henchoz, on ira à Berne. Et si c’est Winterthour à Tourbillon, cela ira aussi très bien (ndlr: et sans doute mieux!). De toute manière, on prendra ce qui vient. Quand on se retrouve en quart, la finale n’est jamais très loin. La Coupe reste une compétition à part, où l’on peut soulever un trophée après six matches.» Sion a déjà fait la moitié du chemin.

Nicolas Jacquier, Glaris