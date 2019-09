Dès fois, pas besoin de se lancer dans une grande analyse pour comprendre les raisons d’un échec. C’est le cas de celui, douloureux, du FC Sion qui n’en a tout simplement pas fait assez.

Le résident de Tourbillon s’est laissé curieusement surprendre mercredi par un FC Saint-Gall culotté, venu imposer en Valais son pressing et son jeu sympathique, soit le style que Peter Zeidler impose à chacune des équipes qu’il entraîne. «Je suis très satisfait de ce que l’on a osé montrer. C’était quand même Sion en face… Il y chez nous en permanence l’envie de jouer comme l’on s’entraîne.»

Saint-Gall s’est donc imposé 2-1, presque logiquement, comme il l’avait déjà fait voici une année, déjà avec l’ancien coach de Tourbillon sur son banc.

«On en a trop peu fait»

Pour Sion, ce coup d’arrêt fait d’autant plus mal qu’il était inattendu, brisant une série de cinq victoires de rang en Super League et de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues. «On n’a pas joué à notre niveau, ne pouvait que déplorer Stéphane Henchoz. Techniquement, on a connu trop de déchet, et l’on a régulièrement été mis en difficulté sur les deuxièmes ballons. Globalement, on aurait dû en faire plus pour obtenir quelque chose. Or la vérité, c’est que l’on en a trop peu fait.»

Vu des tribunes, c’est le manque d’agressivité du FC Sion qui s’est fait le plus sentir. Son entraîneur ne dit pas autre chose. «S’il y a eu un problème ce soir (hier), c’est dans la tête. On aurait dû être plus costaud. On n’a pas réussi à sortir les ballons proprement. On leur a même donné en première période des occasions de but en tergiversant en défense.»

Après cette deuxième défaite de l’exercice à domicile (Sion s’était incliné 4-1 devant Bâle en ouverture), un syndrome de Tourbillon existe-t-il? «On ressent davantage la pression à la maison, quand l’on subit la réaction des spectateurs, répond Henchoz. Il faut savoir gérer tout ça. Certaines fois, jouer à domicile n’est pas un avantage.»

Sion n’a plus gagné à Berne depuis 23 ans

Samedi soir déjà, donc très rapidement, Sion rejouera, cette fois à Berne, dans l’antre d’un double tenant du titre accroché à Thoune (1-1). «On ne sera pas favori alors qu’on l’était contre Saint-Gall. On espère cette fois mieux jouer. YB, c’est une grosse équipe mais je suis convaincu que l’on possède les moyens de faire quelque chose.» Quelque chose qui pourrait être ce truc que Sion, en championnat, n’a jamais réussi depuis un dernier succès fêté dans la capitale le 17 août 1996 (2-1, buts valaisans signés Lukic et Vercruysse, avec Bigon sur le banc).

Voici 23 ans, la Super League s’appelait alors encore LNA, le Stade de Suisse n’existait pas - on jouait toujours dans l’antique Wankdorf – et Bill Clinton était au pouvoir aux Etats-Unis. Depuis ce jour d’août 1996, Sion a enchaîné dans la capitale 25 défaites contre seulement 5 nuls…

Nicolas Jacquier, Sion