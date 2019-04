Ainsi donc NE Xamax a réussi à infliger au champion de Suisse sa deuxième défaite de l’exercice, ce que seul le FC Lucerne était parvenu à réaliser cette saison en championnat (3-2 le 6 octobre à Berne).

En battant une équipe qui avait dominé la Juventus en Ligue des champions en décembre passé, le club neuchâtelois a aussi mis fin à une incroyable série, celle d’une formation bernoise qui avait toujours inscrit au moins un but lors de ses 60 derniers matches de Super League, soit depuis le 19 août 2017 (0-0 à Zurich).

Seoane lucide

Beau joueur, Gerardo Seoane a été le premier à reconnaître les mérites neuchâtelois. «Dès le coup d’envoi, convenait-il, on ne s’est pas trouvé à l’aise. On n’a pas été capable de trouver des solutions. Par la suite, on a aussi manqué d’efficacité.» Le coach d’YB a toutefois tenu à relativiser la portée de l’échec. «On a réussi une série extraordinaire de 60 matches de championnat en marquant chaque fois au moins à une reprise. Pour évoluer encore, il faut se demander pourquoi l’on n’a pas été assez bon.» Sans doute la très compréhensive dépression du champion y a-t-il contribué

Mais la réponse se trouve aussi du côté de NE Xamax, livrant une performance de haut vol pour contenir les offensives bernoises. Ce n’est pas un hasard si YB a tiré 16 corners à 4 et frappé 18 fois au but. Sans réussite.

Clubs zurichois menacés

«Si l’on voulait avoir une petite chance aujourd'hui, analysait Stéphane Henchoz, on savait qu’il fallait être presque parfait, ce que l’on a essayé d’être. On pensait pouvoir se créer deux occasions par mi-temps. On a réussi à en convertir une…»

Si le succès de Xamax doit aujourd’hui constituer un terrible coup d’assommoir pour les deux clubs zurichois – GC parce qu’il se retrouve distancé en étant relégué à neuf points et le FCZ parce qu’il sent désormais le souffle neuchâtelois dans son dos -, il ne change pas fondamentalement la situation aux yeux de son technicien. Quoique…

«C’est extraordinaire de battre la meilleure équipe du pays mais on est toujours barragiste aujourd’hui, lâchait Henchoz. Le seul avantage, c’est que l’on peut regarder le classement des deux côtés, vers le bas et vers le haut.»

S’il s’impose samedi contre Grasshopper, Xamax assurerait déjà sans doute définitivement sa place de barragiste. Un match que Xamax abordera sans son buteur Kemal Ademi. Averti suite à son strip-tease du lundi de Pâques (il avait ôté son maillot après sa réussite), le No 99 sera suspendu. «On ne peut pas lui en vouloir d'avoir été victime de ses émotions», conclut Henchoz (vidéo ci-dessous).

?? NE Xamax a réalisé une affaire en or lors de la 30e journée de Super League. Dans une Maladière comble (12'000 spectateurs), les joueurs de Stéphane Henchoz ont battu Young Boys 1-0, grâce à un but d'Ademi (73e). @XamaxFCS @News_SFL #RTSsport pic.twitter.com/I1J5fXGnZZ — RTS Sport (@RTSsport) 22 avril 2019

(nxp)