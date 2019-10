Ils ont eu le temps de parler à leurs joueurs, avant de prendre un peu de recul. Le derby du Rhône a accouché d’une souris, Sion et Servette se sont quittés dos à dos, Stéphane Henchoz et Alain Geiger cherchent leurs mots pour dire pourquoi.

Regard sombre, Stéphane Henchoz raconte les problèmes des siens, incapables ou presque de produire la moindre action de jeu. «Oui, c’était compliqué dans le jeu, soufflait-il. Techniquement, nous étions très en dessous. Nous avons pourtant des joueurs comme Grgic ou Toma qui sont normalement capables de jouer au foot, pas qu’eux d’ailleurs. Mais ce n’était pas le cas dans de match. Nous sommes incapables de reproduire ce que nous montrons à l’entraînement. Pourquoi? Nous restions sur quatre défaites de suite, il y avait donc une crispation. C’était un derby, avec toutes les attentes qu’il y a autour. Nous voulions gagner. Mais nous devons clairement nous contenter de ce nul. Le seul point positif, c’est que l’équipe a su revenir au score après le but de Servette et que cette fois, elle ne s’est pas effondrée après la pause.»

«Les erreurs font partie du foot»

C’est maigre, surtout quand le but de l’égalisation est le fruit d’une passe ratée et d’un penalty-cadeau offert par Sasso, qui se jetait bêtement pour provoquer une faute évitable, que Doumbia allait transformer en but dans son duel avec Frick.

Alain Geiger ne le sait que trop bien, ces erreurs individuelles coûtent très cher à Servette. «Oui, soupirait-il. Les erreurs font partie du foot, il ne faut pas l’oublier, mais nous en faisons tout de même régulièrement. Et comme nous ne sommes pas assez efficaces devant, c’est notre point faible et on le sait, c’est compliqué. Nous ne sommes pas non plus d’une telle solidité que nous puissions tenir un 1-0 en restant serein. Alors voilà.»

Ce sont les limites de l’exercice pour Servette. Malgré un Schalk qui a livré son meilleur match en grenat (indépendamment du joli but inscrit), les Genevois peinent encore et toujours dans les trente derniers mètres. Geiger peut bien chercher des solutions, il est lui aussi confronté à ce déficit de qualité et de choix dans ce secteur de jeu.

«C’est un bon résultat malgré tout, nuançait-il. Je suis content de l’état d’esprit dont mes joueurs ont fait preuve. Encore une fois, nous étions tout près de remporter la totalité des points. Nous travaillons pour cela, pour nous améliorer à tous les niveaux.»

Daniel Visentini, Sion