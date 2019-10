Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Simon Meier, Florian Vaney et de notre invité exceptionnel Emmanuel Adjiwanou - journaliste sur les onde de «Radio Victoire» au Togo - réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'29) Football - Super League.

Vague verte sur Genève! Outre les élections fédérales, Saint-Gall a battu Servette (1-2) et envoie déjà le club genevois dans la tourmente. Près de deux mois sans victoire (depuis le 25 août face à Thoune), peut-on parler de crise? Geiger commence-t-il à avoir chaud aux fesses? Car Servette peut bien jouer, sait réagir, mais semble peiner à maîtriser le rythme sur la longueur des rencontres. A Sion aussi, les matches se suivent et se ressemblent. Des opportunités, des bonnes choses, mais déjà la quatrième défaite consécutive pour les Sédunois dimanche face à Lucerne (3-1). Henchoz jouera-t-il sa tête lors du derby samedi soir? NE Xamax, malgré les défaites, sait surprendre. C’est déjà une bonne nouvelle, non?

2. (dès 17'49) Football - Challenge League

Le Lausanne-Sport n’a fait qu’une bouchée d’Aarau vendredi soir (1-3) alors que GC s’est pris les pieds dans le tapis face à Schaffhouse dimanche (1-1). On sent ce LS plus solide sur la durée. Il y a de vrais progrès au niveau de la constance? Comment va le Stade Lausanne-Ouchy à quelques jours d’un derby qui leur avait plutôt réussi à l’aller (victoire 3-0)? Une deuxième surprise est-elle possible? Et un petit détour par la Première Ligue: que se passe-t-il au Azzurri Lausanne, suspendu de toutes les compétitions, mais qui a pu revenir au football le week-end passé?

3. (dès 29'01) Football - Equipe de Suisse

Séquence nostalgie en préambule, avec notre invité d'honneur, et un retour sur le Suisse-Togo de la Coupe du monde 2006. Après la victoire face à l’Irlande (2-0) mardi passé au Stade de Genève, tous les tourments sont-ils oubliés? C’est bon, on tourne la page? Face à la Géorgie et à Gibraltar, deux victoires et la Suisse sera qualifiée. Pour gérer ces «formalités», on ne change pas une équipe qui gagne? Ou on réintègre Shaqiri s’il est disponible? Aucun relâchement en vue? Ou quand même la tentation de se dire que c’est plié peut surgir?

4. (dès 39'22) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.