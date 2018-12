Il aura fallu attendre plus de 48 heures pour que le beau geste de Jordan Henderson soit connu et reconnu du grand public. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde n'en a pas fait la publicité, mais il a montré son grand coeur, dimanche dernier, avec le concours d'un de ses coéquipiers avec sa sélection nationale et en club, Adam Lallana.

Ne comptez pas sur le joueur pour s'en vanter. Il a fallu qu'une jeune femme du coin publie l'histoire sur Facebook, pour que soit enfin reconnu son geste de charité. Le milieu de terrain a loué toute une loge pour environ 2500 francs suisses et invité des gens défavorisés de sa ville et des enfants handicapés à visiter son stade. Le joueur ainsi que son équipier se sont ensuite pliés à une séance d'autographes, avant de distribuer des cadeaux à tous les fans présents.

«Je travaillais ce dimanche pour la fête de Noël organisée par Jordan Henderson, a publié une certaine Ellie Phillips sur son compte Facebook. Il a payé toute une loge et invité plein de gens de notre communauté avec des enfants handicapés ou dans le besoin. Il a payé pour toute la nourriture, le divertissement et pris Lallana avec lui. Il leur a offert des cadeaux, dont des IPads pour les enfants les plus âgés. Tous les deux sont des hommes très humbles, avec les pieds sur terre. Notre capitaine est un 'patron'.» (nxp)