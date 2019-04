La Fédération anglaise de football a innocenté Wayne Hennessey (32 ans). Le gardien de Crystal Palace et du Pays de Galles, était accusé d’avoir effectué un salut nazi en janvier dernier. La scène immortalisée par son coéquipier allemand Max Meyer avait eu lieu à l’occasion d’un repas de club après un succès en FA Cup contre Grimsby.

Wayne Hennessey cleared of this!! pic.twitter.com/R9vQQLBnry — ANDI.CPFC (@andicpfc) 5 avril 2019

Wayne Hennessey a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que toute ressemblance avec un salut nazi n’était que pure coïncidence. Dans un courrier du 6 janvier, le Gallois avait déclaré: «J'ai salué et crié à la personne qui prenait la photo. Et, en même temps, j'ai mis ma main sur ma bouche pour faire passer le son. Figé en un instant par la caméra, on dirait que je fais un type de salut complètement inapproprié. Je peux assurer à tout le monde que je ne ferais jamais cela.»

La Fédération anglaise a estimé que les accusations contre le gardien de but ne pouvaient pas être prouvées. «Je suis soulagé que la FA m'ait déclaré non-coupable. Je tiens à rappeler que je déteste toutes formes de racisme, de fascisme, d'antisémitisme ou de discrimination», a commenté vendredi Hennessey. (nxp)