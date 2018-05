A la fin 2017, Cristiano Ronaldo avait déjà évoqué ses envies de produire pour le cinéma dans une interview accordée à Sky Italia. C'est finalement par le biais du service vidéo à la demande «Facebook Watch» qu'il passe à l'acte.

L'attaquant star du Real Madrid se positionne en producteur d'une série dont les principales protagonistes sont les joueuses d'une équipe de football féminine de New York. «La série se passe dans l'univers du football mais elle abordera bien plus que le beau jeu, promet Ronaldo, cité par Deadline. La série se focalisera sur les valeurs, les défis, l'amitié, les moments plus difficiles (...). En un mot, elle parlera de la vie.»

La percée de CR7 à l'écran ne s'arrête pas à la production puisque le Portugais apparaîtra également dans le dessin animé Strike Force 7, déjà comparé à l'immense succès Space Jam. A la différence de Michael Jordan, Ronaldo ne devrait pas faire l'acteur dans cette création mais il prêtera ses traits à un superhéros (voir image ci-dessous).

«Le football relie les cultures et les gens à travers le monde. Je crois que les grands personnages et héros de dessin animé peuvent avoir le même effet, s'enthousiasme le buteur du Real. C'est pourquoi je suis excité à l'idée d'associer mes passions du football et des super-héros et de le partager avec mes fans.»

Ces deux projets ambitieux n'ont pas encore de date de diffusion.

Cristiano Ronaldo será un superhéroe animado en “Striker Force 7” https://t.co/Mb8kKszryp pic.twitter.com/k3qqpcYjt3 — Unión Radio (@Unionradionet) 10 mai 2018

(Le Matin)