A 34 ans, Guillaume Hoarau est entré encore un peu plus dans la légende du BSC Young Boys, dont il est peut-être devenu ce mardi soir le meilleur joueur tous les temps. Le Réunionnais, grand artisan du titre de champion du printemps dernier, a marqué deux fois en trois minutes ce mardi à Zagreb pour envoyer les siens en phase de groupes de la Champions League. YB y participera pour la première fois de son histoire.

Après le 1-1 de l’aller à Berne, cette victoire en terre croate est donc un des moments forts de l’existence du club bernois, longtemps marqué par une sorte de «malédiction», nationale et européenne, qui n’a plus lieu d’être désormais. Après avoir échoué les années précédentes face à Tottenham, Mönchengladbach et au CSKA Moscou, YB a renversé le Dinamo Zagreb, non sans avoir souffert.

Alors qu’Izet Hajrovic avait d’emblée ouvert la marque pour le Dinamo Zagreb (7e) dans ce match retour en profitant d’une relance mal maîtrisée de Grégory Wüthrich, YB a réagi à l’heure de jeu. Roger Assalé, tout juste entré en jeu, a magnifiquement dribblé Marin Leovac, qui n’a eu d’autre choix que de le mettre au sol. Guillaume Hoarau a donc pu égaliser en croisant parfaitement son penalty sous les sifflets des 25'000 spectateurs du stade Maksimir.

Assommé par cette égalisation, le Dinamo a craqué à la 66e lorsque Wüthrich a pu remettre un ballon de la tête en direction de Hoarau, qui a marqué le but de la victoire à bout portant. «Air France» a donc de nouveau frappé, confirmant qu’il était bel et bien le leader du club bernois et qu’il ne se cachait pas dans les moments importants. Guillaume Hoarau l’a prouvé encore une fois ce mardi: il n’est jamais aussi fort que lorsque la pression est forte.

Cette qualification permet au football suisse de clubs de respirer un peu après un début de saison pourri par les éliminations prématurées de Saint-Gall et de Lucerne. Elle va également permettre à Young Boys de réduire l’écart avec Bâle en termes de finance. La participation à la phase de groupes de la Champions League va en effet rapporter vingt millions de francs de primes de base aux Bernois, auxquelles il faudra en rajouter une dizaine d’autres en fonction des résultats et des rentrées d’argent les jours de matches.

Surtout, elle devrait permettre à YB de grandir sportivement en s’offrant trois belles affiches au Stade de Suisse. Ces play-off difficiles, mais au final victorieux, devraient déjà lui permettre d’engranger une belle expérience et beaucoup de confiance.

Gerardo Seoane peut lui aussi avoir le sourire. Il y a sept mois, l’entraîneur d’YB exerçait encore en… 1re ligue suisse, à la tête des M21 du FC Lucerne! Son ascension fulgurante vient légitimer son départ du FCL cet été, alors que beaucoup d’observateurs espéraient un plus grand nom pour succéder à Adi Hütter, parti à Francfort. En misant sur un jeune entraîneur suisse et en conservant ses meilleurs joueurs en vue de ces barrages, les dirigeants de Young Boys ont fait tout juste. Ils en ont été récompensés. (nxp)