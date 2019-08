L'actualité de Ligue 1 française, mercredi soir, a donc été l'arrêt provisoire du match Nice - Marseille (score final: 1-2), en raison de chants homophobes et de banderoles de même caractère dans les tribunes de l'Allianz Riviera. On a notamment pu lire «Bienvenue au groupe Ineos: à Nice aussi on aime la pédale!», référence au rachat de l'équipe cycliste Sky par Ineos en début d'année. Ou entendre: «Les Marseillais, c'est des pédés.»

Les chants ayant fini par cesser suite aux diverses injonctions du speaker du stade, la rencontre a pu reprendre. Mais la polémique enfle toujours plus. «On ne va pas arrêter le match dès qu’il y a des débiles qui agissent, s'est exclamé le joueur niçois Wylan Cyprien au micro de Canal+. Je suis contre toute forme de discrimination, l’homophobie ou le racisme, mais il ne faut pas arrêter les matches pour ça. C’est ridicule.»

Cyprien peut penser ce qu'il veut, l'arbitre Clément Turpin a parfaitement réagi mercredi soir. Car les directives sont claires, ainsi que le confirme Cyril Zimmermann, manager des arbitres d'élite suisses: «Comme toutes les Fédérations, l'ASF a reçu début juillet des directives extrêmement claires de la FIFA, explique-t-il. Tous nos arbitres sont parfaitement au courant de ce qu'ils peuvent, ou doivent faire.»

Pourrait-on aller jusqu'à arrêter un match définitivement en Suisse? «Tout à fait, martèle Cyril Zimmermann. Il y a trois niveaux d'intervention lorsque des supporters diffusent des messages à caractère homophobe ou raciste dans les stades.» Ces trois niveaux, les voici:

1. L'arbitre interrompt le match. Zimmermann: «C'est la première mesure. L'arbitre stoppe la partie le temps qu'il faut pour qu'on retire les banderoles ou qu'on arrête les chants. Si c'est le cas, l'arbitre peut faire redémarrer la rencontre. Pendant ce temps, les joueurs sont restés sur le terrain.»

2. L'arbitre renvoie les joueurs au vestiaire. Zimmermann: «Si l'interruption momentanée n'a pas suffi à calmer les supporters, l'arbitre peut alors demander aux joueurs de rentrer au vestiaire pour une période plus ou moins longue. Là encore, les joueurs ne reviendront sur la pelouse qu'une fois le calme revenu en tribune.»

3. L'arbitre arrête définitivement le match. Zimmermann: «C'est la sanction extrême. Si l'arbitre estime que les supporters n'ont toujours pas compris et que leur comportement n'a pas changé, il a tout loisir de mettre un terme à la partie.»

Ce qu'il se passe après? «C'est du ressort des commissions de discipline des Fédérations, explique Cyril Zimmermann. Une fois que l'arbitre a arrêté le match, sa mission est terminée. Il appartient aux Commissions d'enquête d'entrer en jeu à ce moment-là, puis de statuer et de sanctionner.»

Le message est clair.