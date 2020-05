Des dix clubs de Super League, seul le FC Saint-Gall reprendra ce lundi les entraînements collectifs, comme le Conseil fédéral l’y autorise. Un choix assumé par Matthias Hüppi, son président, et pas forcément pour les raisons que l’on pourrait imaginer.

Au moment où un flou entoure l’éventuelle reprise de la saison dans l’élite helvétique, LeMatin.ch s’est entretenu avec le boss du Kybunpark. Concernant la suite du championnat, l’ancien journaliste vedette de SRF est d’avis que la décision doit incomber au pouvoir politique. Il s’en explique.

Matthias Hüppi, votre équipe, leader du championnat, sera de retour au travail dès le 11 mai. Qu’est-ce qui a motivé le choix de ne pas faire comme les autres?

A un moment, il est temps de retravailler en équipe, car Saint-Gall, c’est d’abord la force et l’expression collective d’un groupe. Dès le 16 mars, on avait renvoyé chacun chez lui. Les joueurs se sont alors éparpillés dans la nature, ils ont eu une forme de vacances dans la mesure où rien ne leur a été imposé. Aujourd’hui, tout le monde a estimé qu’il était important de se retrouver, indépendamment de savoir comment la saison va se terminer. Quoi qu’il advienne, ce que l’équipe va faire dès lundi ne sera pas perdu pour la suite. Et puis, je suis à peu près certain qu'YB va aussi reprendre mais en cachette! (Rires)

A titre personnel, comment avez-vous vécu ce brutal coup de frein?

D’un jour à l’autre, on est passé de 100 à 0 km/h. Après notre match à domicile contre Young Boys (ndlr: 3-3 le 23 février devant 19'000 spectateurs, avec une ultime égalisation bernoise signée Hoarau tombée à la... 99e minute!), on était en tête du championnat. On avait réussi à éponger tout le déficit. Tous nos prochains matches se seraient déroulés à guichets fermés. En ville et dans toute la région, certains parlaient déjà du titre. Tous les voyants se trouvaient au vert. Puis, on s’est trouvé confronté au vide, à l’absence d’échéance…

«Les salaires que l’on offre sont raisonnables»

Et alors?

Le succès est toujours là. Ce qu'on a construit également. Je suis convaincu que l’on va réussir à s’en sortir, je n’ai pas peur. On a certes aussi nos problèmes mais on va survivre. Nous n'avons pas les plus hauts salaires de la Ligue, c’est vrai. On ne peut pas comparer notre situation avec ce qui passe à Young Boys ou à Bâle par exemple. A titre comparatif, nos salaires sont raisonnables, ancrés dans notre réalité économique. Dans ce classement-là, on doit être 7e ou 8e, pas plus haut (…) Si cette crise pouvait mettre un terme aux rémunérations exorbitantes qui existent dans le football, elle aurait au moins eu un avantage. Il serait urgent de revenir à des salaires normaux.

En tant que président, êtes-vous favorable à une reprise du championnat? On imagine bien que pour Saint-Gall, l’enjeu est énorme…

On est premiers. Il est donc assez clair que sportivement, oui, on souhaite pouvoir rejouer. Mais il ne faut pas s’arrêter au seul classement, il faut aussi qu'il y ait un sens à tout cela. Il n’y a pas que l’intérêt sportif qui prime. Comme dirigeant, on possède une responsabilité vis-à-vis de la société, en ce qui concerne aussi la santé de nos joueurs. Trop parler n’a aujourd’hui aucun sens. Ce qu’il convient plutôt de faire, c’est de trouver un chemin commun, qui soit le moins dangereux et le plus praticable possible. Cette voie, on doit la trouver entre nous, au sein de la Ligue.

Saint-Gall, c’est aussi une famille, celle de ses fans. Au moment où le huis clos semble devenir la norme pour ses prochains mois, comment le peuple «vert» a-t-il réagi?

De manière incroyable. En quelques jours, plus de 3600 abonnés nous ont déjà fait savoir qu’ils renonçaient à être remboursés pour les matches qu’ils ne pourraient pas voir. Ces mêmes 3600 personnes ont déjà toutes renouvelé leur abonnement pour la prochaine saison, alors que l’on ne sait même pas quand celle-ci commencera. Vous vous rendez-compte de ce que signifie une telle solidarité? C’est absolument fantastique. Cela prouve aussi le lien de confiance qui existe entre le public, les dirigeants, le coach, les joueurs et le reste des employés. Nous sommes une vraie équipe. Nous allons d’ailleurs créer un «hall of fame» où sera inscrit le nom de tous nos abonnés.

«Pas sûr que 12 clubs survivront»

Moins d’un mois après le refus de l’élargissement de la Super League, Lausanne, soutenu par d’autres clubs, a lancé le projet d’une formule «12 + 8». Y souscrivez-vous?

Moi aussi, j’ai longtemps pensé qu’une Super League à 12 équipes pouvait être la meilleure solution. La question qui se pose inévitablement, c’est de savoir désormais si l’on peut atteindre ce nombre. Je ne suis pas sûr que 12 clubs survivent aux conséquences du coronavirus. Seulement huit équipes en 2e division équivaut pour moi à la mort de la Challenge League, qui est déjà faible économiquement. Mais je comprends la démarche des dirigeants du LS. Comme nous, ils sont premiers…

Deux jours après la décision du Conseil fédéral, les 20 clubs de SFL se prononceront le 29 mai sur la reprise ou non des championnats de Super et de Challenge League… Comment «meubler» cette si longue attente?

Tout ce que j’aimerais, c’est savoir. La décision de pouvoir jouer ou non, de reprendre ou non, devrait incomber au pouvoir politique. Le Conseil fédéral devrait prendre une décision claire, obligeant les clubs à s’y tenir. Il n’y aurait dès lors plus besoin de voter. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé en France, où c’est le Premier Ministre qui a décrété la fin de la saison en Ligue 1 et 2. Le Conseil fédéral doit assumer ses responsabilités. Si à Berne, on estime qu’on peut jouer, alors rejouons. Mais après, personne ne sait ce qui pourrait se passer… Imaginez que l’on reprenne deux semaines et qu’on doive ensuite s’arrêter à nouveau, ce serait alors encore pire.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier