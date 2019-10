Le gardien de Tottenham et de l'équipe de France Hugo Lloris souffre d'une luxation du coude gauche, a confirmé samedi le club anglais, après son impressionnante blessure pendant le match contre Brighton en championnat.

Sur l'action qui a amené l'ouverture du score adverse, Lloris, après une hésitation, était retombé en arrière, tendant les bras pour se retenir et son coude gauche s'était plié vers l'avant. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée.

Un peu plus tôt, la Fédération française de football a annoncé son forfait pour les deux matches de qualification à l'Euro-2020 en Islande et contre la Turquie, et le Lillois Mike Maignan a été rappelé comme 3e gardien.

Une semaine cauchemardesque

Le gardien des Bleus et de Tottenham a été évacué sur civière samedi à Brighton, gravement touché au coude gauche, une semaine après sa bourde contre Southampton et trois jours avoir encaissé sept buts du Bayern.

Le gardien international français des Spurs (32 ans, 114 sélections) a laissé ses coéquipiers sous le choc, hurlant de douleur, samedi sur le terrain de Brighton, dans un match comptant pour la 8e journée du championnat anglais, en conclusion d'une semaine cauchemardesque.

A la 3e minute, Lloris s'est élevé dans les airs pour réceptionner un centre anodin venu de sa droite, et s'est blessé tout seul en chutant lourdement en arrière dans ses cages sur son coude gauche, qui s'est fléchi dans un angle impossible.

Les soigneurs sont longuement intervenus, ont placé le portier sous entonox - un analgésique gazeux, mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote - pendant plusieurs minutes, puis l'ont évacué sur civière. Avant de se blesser, Lloris avait relâché le ballon, et Neal Maupay en avait profité pour ouvrir le score dans la cage vide (au final, Brighton s'est imposé 3-0).