Ça y est, Ajax Amsterdam, cette fois, y était déjà. Certes méchamment «secoués» en deuxième période par Tottenham, revenu à 2-2, les héritiers de Cruyff tenaient leur finale de Madrid, le 1er juin. Et avouons-le : Liverpool – Ajax, cette affiche-là avait de la gueule, récompensant surtout une certaine idée du jeu et la volonté de séduire, quoi qu’il arrive…

Parce que quand vous portez ce maillot, il existe une responsabilité éthique de s’en montrer digne, en respectant l’ADN du club, sa philosophie. Et voilà que se profilait une apothéose méritée pour la «génération bonheur», celle qui nous a permis de vivre ce printemps les plus folles émotions que peut générer le football quand il n’est pas prisonnier du carcan des hommes.

Deux partout donc grâce à ce diable de Lucas Moura, ressuscité après avoir été si souvent transparent au PSG (où il ne s’était jamais durablement imposé depuis son arrivée au Parc des Princes en 2013), et plus que quelques longues, si longues, trop longues secondes à tenir. Et cette demi-finale qui n’en finit pas. Et ce temps qui s’étire encore… Ah, M. Brych va enfin siffler. Mais non, l’arbitre allemand choisit de prolonger le suspense. Avec ce dernier ballon, ce dernier shoot croisé, frappé du gauche, non pas ça, pas lui.

Silence assourdissant, stupéfaction et délire londonien pour la mauvaise fin. La 96e minute est morte et elle a enterré les espoirs de l'Ajax en même temps que les nôtres. Moura vient de frapper, et c’est tout le peuple amstellodamois qui s’effondre en même temps que ces héros, à terre.

Je haïs la 96e minute, celle qui, mercredi soir dans un stade en fusion, a brisé mes rêves. Il ne devrait jamais y avoir de 96e minute. En lieu et place d’une finale sublimement magique, on aura droit à un «simple» match du championnat d’Angleterre en guise d’explication finale.

Pour tout ce qu’Ajax nous a donné, je peine à m’incliner devant la magie d’une pareille – et plus sidérante encore – remontada, le nouveau grand truc à la mode. Tout ça à cause d’un homme, le Brésilien Lucas Moura, un ancien Parisien, auteur du triplé le plus inattendu de l’histoire. Au moment où le PSG désespère d’entrer dans le cercle fermé des grands d’Europe, Nasser Al-Khelaïfi aurait mieux fait de conserver le meilleur ami de Neymar dans ses rangs, plutôt que de s’en séparer en janvier 2018 contre un dérisoire chèque de 35 millions de francs. Y pouvait pas lui trouver de la valeur comme Pochettino a su le faire, lui...

Les Spurs n’en seraient pas là aujourd’hui, et cette fatale 96e minute, c’est certain, n’aurait jamais existé. Sans doute le sport n’est-il jamais aussi poignant et enivrant que lorsqu’il est cruel. Sur cette fin de soirée, on aurait aimé que l’Ajax ressemble un peu moins à l’Ajax éternel. Pour ne pas mourir avec ses idées. Mais cela aurait été déjà trahir ce qu’il est aujourd’hui: le vainqueur moral de la plus ébouriffante Ligue des Champions qui soit. La plus belle et la plus douloureuse aussi.

(nxp)