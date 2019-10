Grosso modo, son malheur personnel a coïncidé avec le bonheur collectif des Grenat. C’était le printemps dernier et en même temps que Servette fêtait sa promotion en terrassant Lausanne à la Praille, Dennis Iapichino était forcé de jeter l’éponge. De prendre son mal en patience: tendon rotulien touché, plusieurs mois d’arrêt.

«Cela a été dur à accepter au début, soupire-t-il encore aujourd’hui. Je voulais tellement jouer en Super League avec Servette et au moment où le rêve se concrétise, je ne peux pas. Mais si c’était difficile pour ma tête, pour mon corps c’était la meilleure chose à faire: me soigner. On avait fait des tests médicaux, il y avait une différence de puissance de 29% entre ma jambe droite, intacte, et la gauche.» Il y a trois semaines, lors du dernier test effectué, il n’y avait plus que 9% de différence. Aujourd’hui? Sans doute encore moins. Et, surtout, il n’y a plus de douleurs, pas même après le match de dimanche dernier. C’était contre Saint-Gall et Iapichino fêtait enfin, six mois après sa mise aux soins, son premier match dans l’élite du football suisse.

Un homme en vue face à Saint-Gall

«Aucun, souci, oui, j’étais très heureux de ça, à défaut de l'être pour le résultat (ndlr: Servette battu 2-1). En plus, il y eu ce but que je marque, mais qui est ensuite annulé. Je n’ai pu rêver que quelques secondes...» Et cela lui a ouvert l’appétit. Ce soir à Tourbillon, Dennis Iapichino est prêt à remettre ça. Il avait été particulièrement en vue contre les Brodeurs (élu homme du match) sur son couloir gauche dans un 3-4-2-1. Il devrait cette fois être le latéral gauche d’une sorte de 4-4-1-1 qui est prévu par Geiger. Dans tous les cas, Iapichino, après avoir mangé son pain noir, a faim de derby et de matches. En plus, avec ses qualités projetées sur le côté gauche, où il apporte technique et danger, il contribue à équilibrer enfin un Servette qui penchait trop à droite. «Ce sont précisément ces matches-là que l’on veut tous jouer, souffle-t-il. Je vais tout donner.» A vérifier ce soir à Tourbillon.

Daniel Visentini, Sion