Et si l'histoire d'amour entre Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan reprenait? Plus de sept ans après son départ, l'homme aux 56 buts sous le maillot milanais serait sur le point de rejoindre le club de San Siro. Le commissaire de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, a en tout cas lâché à ESPN qu'Ibrahimovic «est en train d'être recruté» par l'actuel 11e de Serie A.

En fin de contrat à Los Angeles, le buteur suédois de 38 ans avait été l'un des principaux acteurs du dernier titre de champion d'Italie remporté par l'AC Milan, en 2011. «Si je pars, personne ne se souviendra de ce championnat», avait osé Zlatan en évoquant la MLS après son dernier match sous le maillot du Los Angeles Galaxy (53 buts en 58 matches).

L'arrivée du fantasque géant nordique ferait en tout cas le plus grand bien aux Milanais, à nouveau en difficulté en championnat. En onze rencontres, les hommes de Stefano Pioli n'ont engrangé que treize points, le tout en ne trouvant la faille qu'à onze reprise. Dimanche, ils se sont inclinés pour la sixième fois de la saison déjà, 1-2 face à la Lazio.

Reste à savoir si l'intention de Zlatan Ibrahimovic de s'envoler pour l'Italie est réelle ou si le simple fait que son nom circule suffise à son bonheur.

Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimovi?. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B