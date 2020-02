«J'ai étudié Ronaldo et je sais comment il shoote. Je ne vous dirai pas comment je pense qu'il va tirer les penalties car s'il lit, il pourrait changer.» Au moment de préparer son match face à la Juventus, Bartlomiej Dragowski, gardien de la Fiorentina, avait semble-t-il fait ses devoirs dans l'optique d'un éventuel face-à-face avec Cristiano Ronaldo. Info ou intox? Toujours est-il qu'une telle déclaration peut facilement se retourner contre son auteur en cas de capitulation depuis le point de penalty.

Autant dire que lorsqu'un penalty a été accordé à la Juventus en fin de première période, tout le monde s'est souvenu de la déclaration du gardien polonais. Résultat des courses? Bartlomiej Dragowski a bel et bien plongé du bon côté mais n'a rien pu faire pour arrêter l'essai parfait du Lusitanien.

Dragowski(gardien de fiorentina) avant le match :



"J'ai étudié CR7, jsais comment il tire. Jvais pas vs dire comment jpredis qu'il va tirer un peno. Pour être honnête j'préfère qu'il n'y ait pas de peno dans le match"



-Cristiano Ronaldo :pic.twitter.com/zX20SxTtBC — ZIDANE????????????? (@diaby_se) February 2, 2020

Et comment Cristiano Ronaldo a marqué son deuxième but de la rencontre? Sur «peno», évidemment! Face à un gardien passé tout proche de stopper son premier essai, «CR7» s'est élancé et a tiré... exactement le même! Bartlomiej Dragowski, lui, avait plongé de l'autre côté.

THE 2ND GOAL OF CRISTIANO RONALDO!!!!!!



10 goals in 6 matches this 2020. THE BEST! ???????? pic.twitter.com/GJg0xdChkk — Cristiano Ronaldo (@Cr7Fran4ever) February 2, 2020

Au final, la Juve s'est imposée 3-0 avec un but de De Ligt dans les arrêts de jeu. Heureusement la «Vieille Dame» n'a pas obtenu de troisième sanction suprême, sans quoi le gardien de la Fiorentina aurait définitivement mal paru.