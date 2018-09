Pourquoi donc enlever son maillot lorsque l'on marque un beau but? C'est ce que s'est dit cet attaquant d'Independiente Santa Fe, en Liga Aguila. Alors il s'est enroulé dans un tapis publicitaire situé juste à côté du but adverse. Et l'effet est plutôt réussi!

Ses coéquipiers, en riant, n'ont pas hésité à le rejoindre, même si certains ont préféré se serrer dans les bras en attendant que le clown de l'équipe termine sa célébration d'un nouveau genre. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Celebración de otro nivel ???? pic.twitter.com/Q1kmRd27K2 — Mundo ?? Hinchadas (@MundoHincha) 30 septembre 2018

Une célébration d'un nouveau genre? Pas totalement, en fait. Elle n'est pas sans rappeler celle de Giovane Elber, alors sous le maillot du Bayern Munich. Ou quand l'adrénaline d'un beau but inscrit vous donne envie de faire n'importe quoi...

(nxp)