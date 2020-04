Ronaldinho n’est certainement pas le seul footballeur à croupir en prison. Un imbroglio autour de faux passeports, doublé de la crise sanitaire qui met le système judiciaire sur pause, et voilà le champion du monde brésilien à l’ombre au Paraguay depuis un bon mois.

Histoire de passer le temps, finalement pas si différent d’un confinement traditionnel, il improvise des footvolley avec des meurtriers et des voleurs.

Ronaldinho having a bit of fun in Paraguayan prison ???? pic.twitter.com/iJSKKqLpjZ

On l’a dit, Ronaldinho n’est pas le seul footballeur à croupir en prison. Mais lui restera toujours libre: impossible de l’enfermer. S’il a volé un truc dans sa vie, c’est le cœur des esthètes, en déployant les ailes du sublime.

«Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il est libre, Ronnie! Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler.»

Au XXIe siècle, aucun footballeur n’a autant influencé le jeu que Ronaldinho. Génie créatif à la nonchalance cocardière, le Ballon d’or 2005 a inventé une foultitude de gestes techniques. Pas en rivalisant d’ingéniosité et de travail, non; simplement en suivant sa magistrale intuition.

On pourrait citer l’«Espaldinha» (contrôle orienté ou passe du dos) ou encore le fameux crochet «Elastico», briseur de reins breveté. L’essentiel à retenir, plus que la grâce de l’instantané, réside dans l’efficacité footballistique de chacune de ses trouvailles.

Si elles ont par ailleurs ont amusé la galerie, les facéties de Ronaldinho ont toujours et en premier lieu visé à produire un gain concret sur la pelouse. Comme le coup franc sous le mur, dont il était passé maître en la matière, par exemple ici face au Werder Brême lors de la Ligue des champions 2006-07.

A REMINDER:#OnThisDay 2006

Ronaldinho took the low road to goal with this free kick against Werder Bremen in 2006 ??????



???? @classicshirts pic.twitter.com/DdJZ6At3dg