Andrea Binotto: «On va pouvoir directement se mesurer»

Le néo promu Stade Lausanne Ouchy sort de matchs amicaux réussis (victoires contre Servette, Xamax et Nantes). Mais SLO sera confronté samedi à 17h30 à une toute autre réalité, celle d’un championnat qu’il ne connaît pas. Et à un adversaire, GC, club le plus titré du pays et relégué après 70 ans dans l’élite. «On va pouvoir se mesurer directement à un candidat à la promotion, c’est stimulant», déclare Andrea Binotto, coach à succès puisqu’il a mené le club de la 2e ligue inter à la Challenge League. «Nous abordons ce match sereins et déterminés. Notre objectif est de nous maintenir et pourquoi pas être la surprise du championnat?»