Pour qui est d’accord de le suivre, l’homme devient vite fascinant tant il n’obéit pas aux standards de la pensée unique. Quand on entre dans son monde, on n’a pas envie d’en ressortir. Et ce qui est vrai pour un observateur doit aussi l’être pour un footballeur. Sauf pour un footballeur qui ne voudrait pas travailler.

Il faut donc aimer Fabio Celestini pour son regard et tout ce qu’il peut apporter à notre Super League.

Depuis quelques semaines déjà, l’ancien coach de la Pontaise piaffait d’impatience de retrouver un banc, peu importe lequel après tout. Que le vacancier du Panama (pays de son épouse) ait parcouru 10'000 km pour venir s’asseoir sur celui du FC Lugano dit son besoin de renaître à l’ambition. Jamais un coach suisse ne sera venu d’aussi loin pour relever l’audacieux défi qu’on lui propose: donner un style, et dans l’urgence s’il vous plaît, à une équipe qui n’en a pas.

Alors que Celestini aime tout régenter et mener son équipe comme lui seul l’entend (ce qui était le cas à Lausanne), il lui faudra composer cette fois avec la présence envahissante de Renzetti, son bouillonnant nouveau président. Et alors? Ceux qui, nombreux, ne croient pas à l’union de ces deux forts caractères, oublient un peu vite ce que le LS a été capable de présenter: un jeu chatoyant et enthousiasmant qui allait offrir à celui qui en avait la responsabilité le titre d’entraîneur suisse de l’année 2016.

Quand il a dû vider son bureau de la Pontaise au printemps, le technicien était à bout physiquement et épuisé mentalement, les batteries à plat. Aujourd’hui requinqué par un break régénérateur, Fabio Celestini n’est ni un incompris, ce qu’il prétend parfois être, ni un entraîneur de passage. Aussi va-t-il s’investir à fond dans son rôle de passeur d’idées dans le but de faire progresser ses joueurs. Dans un environnement différent de celui qu’il a connu aux Plaines-du-Loup, l’homme, suffisamment entier pour ne pas faire les choses à moitié ou s’accommoder de compromis qu’il abhorre, aime trop le foot pour ne pas réussir. Sans parler que Lugano lui offre l’opportunité de régler son contentieux avec Lausanne, après une mise à l’écart qu’il n’a jamais digérée. En prouvant qu’il mérite mieux que le sort qu’on lui a fait subir.

Oui, il faut aimer cet homme-là au-delà de ses défauts pour en voir toutes les qualités. (nxp)