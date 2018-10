Jeudi soir, l'Eintracht Francfort a signé l'un des exploits de la soirée de Ligue Europa, en étrillant la Lazio - certes réduite à neuf - sur le score de 4-1. Et s'il y a un joueur qui se souviendra plus que les autres de cette soirée particulière pour l'Eintracht, c'est bien le milieu de terrain espagnol Lucas Torro (24 ans) dont il s'agit: il a en effet appris jeudi matin que son frère était brusquement décédé durant la nuit.

Lucas Torro n'a parlé de cette tragique nouvelle qu'à son entraîneur Adi Hütter avant le match. L'ancien coach de Young Boys l'a alors laissé libre de jouer ou pas. «Mais Lucas m'a dit avec fermeté qu'il souhaitait à tout prix tenir son poste», a expliqué Hütter.

Alors, Lucas Torro a joué. Et il a même été très bon durant l'intégralité des 90 minutes. C'est seulement après le match que les coéquipiers de Torro ont été mis au courant du drame qui le touchait. Et Adi Hütter l'a ensuite annoncé en conférence de presse. «De ce point de vue-là, on peut encore plus souligner à quel point la performance de Torro a été de haut niveau», a-t-il précisé.

Dans un tweet publié au milieu de la nuit, le club allemand a soutenu son joueur dans ces pénibles moments: «L'équipe a été avertie que le frère de @LucasTorro était mort de manière inattendue. C'est une triste nouvelle, qui a terni notre fête après le match. Lucas voulait absolument être parmi nous aujourd'hui (jeudi). Nous le soutenons et sommes en pensées avec lui.»

Lucas Torro a pris l'avion ce vendredi pour rejoindre sa famille en Espagne. Il y demeurera jusqu'aux obsèques de son frère, ce qu'a confirmé Adi Hütter: «Il restera avec sa famille ces prochains jours. Il ne sera donc pas là dimanche contre Hoffenheim.»

#Hütter: "Dem Team wurde mitgeteilt, dass der Bruder von @LucasTorro unerwartet verstorben ist. Das ist eine traurige Nachricht, die unsere Feierfreude nach dem Spiel getrübt hat. Lucas wollte heute unbedingt dabei sein. Wir stützen ihn und sind in Gedanken bei ihm."#inEINTRACHT pic.twitter.com/dO4eSQHkFG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 octobre 2018

(nxp)