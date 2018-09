Dès le coup d'envoi, les 31'120 spectateurs du Stade de Suisse ont poussé un rugissement impressionnant, censé porter Young Boys vers le but de David De Gea. Pour une fois, les Bernois ont joué dans un stade plein, enthousiaste, dynamique. Ils l'ont tous souligné après le match à l'heure de l'interview: ce soutien leur a fait plaisir et les a portés.

Devant ces supporters si fervents, sur un terrain synthétique qui faisait peur à Manchester United et avec un style de jeu offensif si performant ces derniers mois, il aurait été contre-productif pour YB de se montrer attentiste face au puissant club anglais. Vu le score (un sec 0-3), il serait tentant de se dire que les Bernois auraient mieux fait de ne pas se livrer autant. Sauf que non. Si YB avait attendu les Red Devils et misé sur la vitesse de Roger Assalé en pointe, il aurait sans doute également perdu, sans rien avoir tenté. Manchester United n'est jamais aussi fort que lorsqu'il a la possibilité de «pourrir» le match. Il aurait été très dangereux de chercher José Mourinho sur ce terrain-là. D'autant que le public n'aurait pas compris.

ManU bousculé

YB a donc fait ce qu'il sait faire de mieux: attaquer à outrance avec son 4-4-2 si efficace dans les frontières suisses. Le coup est passé près, vraiment, car Manchester United a été sérieusement bousculé pendant une demi-heure. Il a manqué un tout petit peu de réussite au champion de Suisse pour ouvrir la marque et lancer un tout autre match. Cela n'a pas été le cas. Tant pis, cela s'appelle l'apprentissage du haut niveau. Mais il y a tout de même trois enseignements majeurs à tirer de ce match.

Premièrement, l'expérience internationale ne s'achète pas. Elle s'acquiert petit à petit, au fur et à mesure des campagnes européennes. Le PSG, par exemple, est bien placé pour le savoir. Manchester United, lui, dispose de cette culture européenne. Lorsque les Mancuniens sont reversés en Europa League, ils la jouent avec sérieux, Old Trafford est plein à craquer et à la fin, «ManU» soulève le trophée. Pendant ce temps, YB, de son côté, jouait dans un stade vide et sortait dès la phase de poules dans des groupes pourtant abordables. Ce genre de choses se paie. Une partie de l'addition a été présentée ce mercredi.

Système et arbitrage

Deuxièmement, le 4-4-2 est un très beau système en Suisse, où YB fait exploser tout le monde grâce à l'équilibre parfait de ce système. Des latéraux offensifs, un milieu de terrain très solide défensivement, une paire d'attaque complémentaire: le tableau a fière allure. Mais il manque un plan B, quand même, pour les grandes soirées européennes. Le FC Bâle de la saison dernière, qui est sorti de son groupe on le rappelle, jouait à cinq derrière en Europe. On ne dit pas qu'YB doit le faire. Il est d'ailleurs trop tard pour tester un autre système. On dit juste qu'une grande équipe dispose en théorie de plusieurs systèmes, ce qui n'est absolument pas le cas d'YB et qui peut être préjudiciable sur la scène européenne. Sur le plan suisse, tout va bien en 4-4-2, merci.

Et enfin, troisième point: l'arbitrage. On ne va pas faire trop long là-dessus, mais tout le monde l'a constaté: M. Aytekin n'a pas hésité à signaler la main de Kevin Mbabu et à siffler penalty pour Manchester United à la 44e. Aurait-il montré le point de penalty pour la même action impliquant un joueur de Manchester United? On laissera à chacun le soin d'apporter sa propre réponse. Nous, on a notre idée. Et c'est aussi cela, acquérir le respect au niveau européen.

