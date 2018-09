On se plaint souvent que tout passe beaucoup trop vite. C’est sans doute encore davantage le cas dans le foot si l’on fait référence à la vitesse à laquelle évoluent les effectifs.

C’est particulièrement vrai pour ceux de Lausanne et Sion, deux clubs appelés à se retrouver cet après-midi à la Pontaise avec pour enjeu un billet pour les huitièmes de finale. Le dernier match entre les deux grands rivaux romands ne date que de cinq ans et pourtant, il apparaît déjà terriblement lointain. Le 27 février 2013, Sion était venu l’emporter 2-0 en terre vaudoise, s’ouvrant ainsi le chemin des demi-finales. Vanczak avait ouvert le score de la tête à la 28e avant qu’un penalty transformé par N’Djeng ne consolide le succès des visiteurs en toute fin de partie.

Déjà un entraîneur mis de côté deux jours avant le match

Assez curieusement (ou logiquement?), aucun des joueurs alignés à l’époque ne figure encore dans les deux contingents. Sion s’était par contre retrouvé dans la même configuration qu’aujourd’hui, avec le renvoi de Victor Munoz intervenu deux jours avant le coup d’envoi. A croire que tout n’est qu’un éternel recommencement si l’on considère le sort de Jacobacci. A l’époque, Gennaro Gattuso avait porté une triple casquette: celle de joueur-capitaine-entraîneur!

Histoire de réveiller quelques souvenirs avant des retrouvailles dominicales qui s’annoncent chaudes, voilà quelles étaient les deux formations au coup d’envoi. Entraîné par Laurent Roussey, Lausanne s’était présenté avec Débonnaire, Katz, Marazzi, Meoli, Sonnerat, Khelifi, Rodrigo, Sanogo, Chakhsi, Malonga et Guié Guié. Facchinetti, Moussilou et Tafer avaient aussi eu droit à du temps de jeu. De son côté, Sion avait aligné Vanins, Bühler, Gelson Fernandes, Basha, Vanczak, Adailton, Dingsdag, Gattuso, Itaperuna, Lafferty et N’Djeng. Crettenand, Sauthier et Yoda étaient entrés en cours de matches.

Au final, sur les 22 titulaires et les 14 remplaçants (soit 36 joueurs au total) ne subsistent cinq ans plus tard que deux éléments: Thomas Castella pour Lausanne et Kevin Fickentscher pour le FC Sion. Remplaçant à l’époque, les deux gardiens ont depuis été promus titulaires. (nxp)