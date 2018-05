Les scènes de joie ont essaimé un peu partout sur les terrains européens ce week-end. Les sauvetages ont été parfois fêtés comme des titres.

Dans ce contexte, Dusan Tadic, est sorti du lot en offrant tout son équipement aux fans de Southampton (voir galerie ci-dessus). Après une saison difficile, les Saints se sont sauvés lors de l'avant dernière journée contre Swansea.

Un homme à surveiller

Et ils ont fêté leur maintien en Premier League lors du dernier match contre Manchester City. Mais ne comptez pas sur une défaite (1-0) pour gâcher leur joie.

Une démonstration de joie du Serbe Dusan Tadic, six buts et trois assists cette saison, dont la Suisse espère empêcher un nouvel épisode lors du duel entre la sélection nationale et la Serbie le 22 juin prochain en phase de groupes de la Coupe du monde. (Le Matin)