Maillot noir et casquette vissée sur la tête… Dimanche, les supporters du Dynamo Moscou ont bien cru voir Lev Yachine sur le pelouse. Il s’agissait en réalité d’Anton Shunin (32 ans), le portier du Dynamo, lequel avait choisi de célébrer les 90 ans de la naissance de celui que l’on surnommait l’Araignée noire en reprenant le look de son illustre prédécesseur dans la cage du club moscovite (1950-1970).

???? Players entered the pitch with a portrait of Lev Yashin on their shirts in the memory of the great goalkeeper. #RPL #DynamoKrasnodar pic.twitter.com/VNZzM1hXsT