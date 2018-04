Ce 30 avril 1993, Monica Seles, alors âgée de 19 ans et numéro 1 mondiale, affronte la Bulgare Magdalena Maleeva en quart de finale du tournoi de Hambourg. Elle mène sur le score de 6-3 4-3 lorsque la rencontre prend une tournure aussi inattendue que dramatique.

Un homme entre sur le court pendant le changement de côté et poignarde Monica Seles dans le dos avec un couteau. Il est ensuite maîtrisé par la foule et la sécurité.

Pendant ce temps, la Yougoslave s'effondre sur le court, saisie d'une très vive douleur. Elle est rapidement emmenée à l'hôpital.

