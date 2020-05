En ce mardi 5 mai 2020, aucun match de football ne sera joué en France. En attendant la prochaine ratification d'une loi de mémoire par le Sénat, seul le coronavirus aura donc réussi, 28 ans après, à offrir aux familles des victimes du drame de Furiani la «journée de silence» qu'elle appelle de leurs vœux depuis tant d'années.

Ce 5 mai 1992, la Corse est en ébullition. L'Olympique de Marseille des Papin, Waddle, Boli and Co. se déplace à Bastia, cette terre qui adore le cousin marseillais sauf quand il joue contre les siens. Or pour le Sporting, pensionnaire de D2, cette demi-finale de Coupe de France est le match d'une génération. L'occasion aussi de remplir les caisses d'un club qui court après son succès d'antan.

La suite est malheureusement entrée dans la mémoire collective comme le plus grand drame du football français, l'un des épisodes les plus tragiques du foot européen. Il est 20h20 lorsque la tribune nord, détruite puis remplacée à la hâte par un tubulaire de 9000 places se disloque sur sa partie haute, plongeant des centaines de spectateurs dans le vide. «J'ai enlevé mon casque, me suis retourné et, derrière moi, il n'y avait plus que le vide», témoigne Jean-Michel Larqué dans le reportage «Furiani». Dans les rangées situées au-dessus du consultant de TF1 se trouvaient ses collègues de la radio et de la presse écrite. Leurs témoignages font désormais partie de l'histoire de cette soirée funeste.

Le speaker implore... en vain

«Je revois l’arrivée au stade en compagnie de mes confrères et nos regards sceptiques devant la tribune qui, avant le sang, a déjà fait couler beaucoup d’encre, écrit par exemple Claude Fasano, journaliste à «La Marseillaise» dans l'ouvrage collectif Furiani, 20 ans. J’ai encore dans l’oreille les appels vains du speaker du stade, implorant les spectateurs massés sur la tribune de ne pas taper des pieds. Et j’ai toujours le souvenir de nos hésitations au moment de gagner nos places de travail, tout en haut, dos à un vide impressionnant. Nous étions là pour rendre compte d’un match de football et, malgré notre appréhension, nous avons donc gravi les marches.»

La liesse puis le silence et le vide

«Il est 19h45 quand je me suis assis dans cette tribune. Je vois encore le technicien, Michel Mottier (décédé suite au drame), qui me dit Jacques tu fais l’ouverture du journal. Je mets mon casque et après silence sur la fréquence. Je ne me souviens plus de rien… jusqu’à l’hôpital de Bastia, explique Jacques Vendroux dans l'édition du jour de «Ouest-France». J’ai un simple souvenir d’un ancien joueur de Bastia qui vient me voir: je prends ton sac et je te le ramène à l’hôpital. Si j’ai eu la chance de m’en sortir, c’est parce que j’ai été mis KO dès le début de la chute. Je suis tombé désarticulé alors que tous les autres se sont vus tomber. Aujourd’hui, tout le monde me dit: la tribune, elle tremblait. Moi, je ne me suis aperçu de rien. Je suis monté, j’étais le plus heureux du monde, car j’allais commenter un match de football qui était ma passion. Je n’ai jamais eu un moment de doute.»

Les blessés allongés sur la pelouse

Si Jacques Vendroux ne se souvient plus de rien, Phililppe Broussard, ancien du «Monde »aujourd'hui à «l'Express» a gardé une image au coeur du chaos. Il l'a racontée dans ce même ouvrage collectif Furiani, 20 ans. «Le craquement, la chute, la mort entrevue. Le silence des premières secondes. La stupeur dans les yeux de Gilles. Et cet amas de ferrailles, briseur de vies. L'attente, l'évacuation, à l'arrière d'un fourgon de police, le dos bloqué. La suite, c'est l'hôpital, et deux visages.»

«Le premier est celui d'une inconnue d'une cinquantaine d'années, sans doute corse. Elle émerge de la foule massée à l'entrée, et son regard plein de bonté croise le mien à l'instant où des infirmiers me transportent vers l'intérieur. En suivant le mouvement, elle me demande: «Je peux vous aider? Faut-il prévenir votre famille?». Je lui laisse un numéro. Sans même connaître mon nom, elle téléphonera à mes proches pour leur dire cette simple phrase: «Le petit jeune homme est vivant». Si elle lit ces lignes, qu'elle sache combien nous lui sommes reconnaissants.»

Comme le Heysel ou Hillsborough, Furiani a marqué la mémoire d'une génération et la fin d'un football encore à bien des aspects «pré-moderne». La douleur de ces soirées tragiques fut alors assez fortes pour changer les mentalités et les règlements. Se souvenir du 5 mai 1992, c'est donc aussi se rappeler qu'il est toujours possible de choisir un autre modèle, de préférence avant qu'il ne soit trop tard.

Mathieu Aeschmann