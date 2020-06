Le FC Sion l’a communiqué sur son site: les cinq derniers matches du championnat de Super League disputés à Tourbillon se disputeront devant 1000 spectateurs, en plus des 200 personnes impliquées dans la bonne tenue de la partie (joueurs, staffs, arbitres, personnel médical, représentants des médias, etc.)

Jusqu’ici, le nombre de spectateurs était limité à 800. Mais le club du Vieux-Pays a établi un concept de protection qui a obtenu l’agrément de l’Etat du Valais «dans le respect de la loi et des normes sanitaires.»

Ce changement de jauge permet à l’actuel 8e du classement (26 matches, 24 points) de pouvoir inviter chacun de ses abonnés à un moins un match d’ici au terme de la saison 2019-2020.

La répartition par tirage au sort

La clé de répartition? 800 sésames par rencontre pour les titulaires d’une carte saisonnière dans les secteurs A, B, C et D ainsi que pour les membres du Club des 1000. 150 billets pour les membres du Club Platine, du Club 13 et du Club du Lundi. 50 entrées pour les employés et les membres de la famille des joueurs.

La direction du FC Sion a procédé à un tirage au sort pour attribuer les places et informera ses abonnés par le voie postale.

Les hommes de Paolo Tramezzani se présenteront devant leur public jeudi contre Lucerne (20h30).

