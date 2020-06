Suivre en direct ce match amical NE Xamax - Stade-Lausanne Ouchy (4-2), sans être dans le stade, n'avait rien d'une partie de plaisir samedi. En effet, la retransmission en live de la rencontre sur la chaîne YouTube des «Rouge et Noir» a été hachée par des coupures et des images arrêtées. Sans doute la foudre qui s'est abattue sur la région neuchâteloise...

«Oui, probablement, parce que l'on a eu de gros problèmes avec le réseau wi-fi, surtout en première mi-temps quand l'orage était le plus fort», nous a dit le porte-parole Sébastien Egger en soirée. Du coup, impossible de voir les deux premiers buts, dont celui de Raphaël Nuzzolo. On a donc appelé le buteur de la Maladière.

Raphaël, pas grand monde n'a vu votre goal samedi. Racontez-nous un peu...

Oui, ma femme m'a dit pour les coupures (rires). Un défenseur perd le ballon sous le pressing de Seferi et cela m'a lancé vers la cage. J'ai frappé d'un tir croisé plutôt que de jouer le un contre un avec le gardien.

Et alors, ça fait quoi de retrouver le chemin des filets en match, après cette pause forcée?

Ça fait du bien, c'est clair, mais je n'aime pas vraiment marquer lors des matches amicaux. Parce que je suis un peu superstitieux et je me dis que c'est peut-être un but qui n'arrivera pas en championnat, quand cela va compter pour de vrai.

Comment avez-vous célébré? Car les recommandations de la SFL publiées vendredi précisent que le «contact avec le corps peut se faire par les coudes ou les pieds...»

C'était calme, il n'y a pas eu d'attroupement. Dans l'équipe, nous n'avons pas encore prévu de célébrations particulières pour le week-end prochain, mais on va peut-être en discuter. Il faudra que la Ligue soit indulgente si on perd un peu la tête après un but, car cela reste de belles émotions. Il y aura bien deux ou trois scènes marrantes, mais c'est sûr que les défenseurs eux resteront derrière! Enfin, sauf sur corner... (rires)

Deux victoires de suite en amical, face à Servette et le SLO, il faut s'enflammer ou pas du tout?

Non, je n'accorde pas d'importance à ce genre de matches. Les résultats suivent, on finit bien nos semaines d'entraînements et cela nous donne une énergie positive. On a surtout bossé sur le plan physique et avec le ballon. Il va maintenant falloir retravailler les balles arrêtées (ndlr: le deuxième but lausannois a été marqué de la tête sur corner).

Un mot sur les apports des ex-Sédunois Djourou et Kouassi?

Ils sont arrivés comme des leaders, peu importe qu'ils soient là depuis une semaine ou trois mois. Leurs voix portent déjà autant que la mienne dans le vestiaire. Ce sont des joueurs importants pour nous, ils prennent bien leurs marques, et on voit qu'ils sont prêts. C'est bénéfique pour tout le groupe.

Propos recueillis par Jérémy Santallo