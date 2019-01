Dans un long entretien qu’elle a donné au JDD, Ada Hegerberg explique l’importance du trophée qui lui avait été remis le 3 décembre. « Je me suis rendu compte après la cérémonie que ce n'était pas seulement un trophée pour moi, mais aussi un moment historique pour toutes les femmes, témoigne-t-elle. C’est un coup d’accélérateur incroyable qui ne doit pas profiter qu'à moi.»

L’attaquante a d’ailleurs toujours tenu à ce que l’on parle d’elle comme d’un footballeur. En voici la raison. «Parce que je viens d’une famille où l’égalité va de soi. En Norvège, c’est une notion très avancée. Je ne me suis jamais considérée comme une femme qui joue au foot, mais comme un footballeur. La langue ne devrait pas faire de différence selon le sexe.»

Elle en a ri avec son ami

Partageant sa vie avec Thomas Rogne, un international norvégien jouant en Pologne (Lech Poznan), la lauréate, qui évolue sous le maillot de l’OL, raconte aussi comment a réagi son fiancé au dérapage sexiste de Martin Solveig, qui lui avait demandé lors de la cérémonie si elle savait «twerker».

«Il a trouvé la question plus bizarre que sexiste. On a fini par en rire. Finalement, les conséquences sont pour le DJ, pas pour moi. Je venais de recevoir le premier trophée décerné à une femme ; pour ma famille et pour moi, c'est tellement plus important à retenir.»

Dans la même interview dominicale, Ada Hegerberg évoque aussi les clichés perdurant sur le foot féminin. Selon ses yeux, quel serait le pire? «Bonne question, répond-elle. Mais je préfère ne pas donner de munitions à ceux qui critiquent. Il y aura toujours des cons, mais je préfère penser aux gens qui aiment bien nous regarder.»

(nxp)