En cette période de confinement, on voit fleurir sur les réseaux sociaux de nombreux challenges de sportifs, plus ou moins intelligents. Après notamment celui des abdos lancé par Ronaldo ou celui des volées de tennis contre un mur, voici le challenge des maillots de foot, avec le #KitOutChallenge imaginé par le spécialiste du maillot vintage, Classic Football Shirts. La création de cette opération a eu beaucoup de succès auprès de collectionneurs du monde entier mais aussi de joueurs professionnels comme Paulo Dybala ou le Français Jérémy Hénin.

