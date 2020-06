Les 23 pages de directives de la Swiss Football League pour que les matches de Super League et de Challenge League puissent se dérouler dans des conditions sanitaires acceptables n’ont logiquement pas épargné les arbitres. Deux chapitres leurs sont consacrés, avec notamment comme contraintes un auto-examen clinique le matin de chaque match, le port du masque en cas de voyage à plusieurs et on en passe.

«Comme leur coach, les arbitres doivent prendre leur température avant 11 heures du matin, remplir l’auto-déclaration de la SFL, y écrire leur température et envoyer le tout à Berne, détaille Christophe Girard, le président de la commission des arbitres, au bout du fil. S’il y a la moindre suspicion de fièvre ou de toux, il n’ira pas au stade. Du coup, on enclenchera la procédure s’il doit y avoir un changement et faire appel à l’arbitre de piquet.»

Les hommes en noir ont, pour pas mal d’entre eux, l’habitude de voyager avec les transports publics, histoire d’avoir l’esprit libéré sur le chemin du stade. «Dans la mesure du possible, ils doivent désormais le faire en voiture individuelle. Et s’ils se déplacent en trio, ils devront alors porter un masque. Ils se soumettent aux mêmes directives que tout le monde! En arrivant à destination, ils devront se désinfecter les mains et garder le masque jusqu’aux vestiaires. Pareil lorsqu’ils rejoindront leur voiture», indique le boss des arbitres.

«Pas des gendarmes»

«Je leur ai aussi répété que ce ne sont pas des gendarmes, qu'ils ne sont pas les garants du respect des normes de protection de l’OFSP, assume-t-il. Leur job premier est l’application des règles. Les arbitres doivent faire leur job de manière tout à fait normale et ne pas, par exemple, cartonner à tout va si un joueur crache par terre par réflexe.»

Les directeurs de jeu ne sont pas différents de beaucoup de joueurs. Ils aiment avoir leurs habitudes, leurs superstitions, peut-être même pour certains. Mais pas de quoi les déstabiliser au moment de lancer une des 65 parties au programme pour boucler l’exercice 2019/2020. «Des discussions que j’ai pu avoir cette semaine (réd: ils étaient réunis samedi à Lucerne), je n’ai pas eu de remarques de la part de ma troupe, assure Girard. Car ils sont conscients que c’est aussi un moyen de se protéger aussi bien qu’eux que leur famille. Personne n’a pensé à exercer son droit de retrait!»

«Etant donné l’évolution positive de la situation sanitaire, ce qui reste l’aspect primordial, je suis vraiment content que la saison reprenne, a quant à lui estimé l’arbitre Lionel Tschudi, dans les colonnes d’Arcinfo. Je le répète, je ne le dis pas seulement en tant qu’arbitre, mais comme simple passionné de sport et de football. A part les cinq changements, rien ne change vraiment. Devant 30’000 ou 300 personnes, notre décision aura la même conséquence et nous serons jugés de la même façon. Nous devons avant tout rester concentrés sur le jeu et notre performance.»

On entendra tout

«Ils se réjouissent de reprendre. Ils sont prêts mentalement et physiquement. Eux aussi, ils ont envie de ressentir les sensations oubliées du terrain. Cette ambivalence, elle est pour tout le monde. Ça fait bizarre de jouer à huis clos, continue Girard. Il n’y aura pas de 12e homme pour mettre la pression sur les joueurs et les arbitres. Les fans poussent aussi, des fois, certains joueurs à venir réclamer davantage. Ce sont des sensations nouvelles à dompter, mais à l’inverse, il y aura aussi des choses auxquelles il faudra faire plus attention...»

Ce que Girard veut dire par-là, c’est que tous les acteurs doivent retrouver leurs habitudes des rangs juniors ou amateurs, quand on pouvait entendre de loin tout ce qu’ils disaient. «On a vu en Allemagne... Certaines remarques qui ne l’auraient pas été en temps normal ont été captées par les micros de télévision, sourit-il. S’ils sont devant l’écran de la vidéo par exemple, il faudra bien réfléchir quoi dire à l’arbitre-vidéo! Il faudra donc également adapter sa manière de communiquer avec les joueurs, en modulant la hauteur et l’intensité de la voix.»

«Notre façon de communiquer à l’interne ne devrait pas évoluer, rassure Tschudi, toujours dans les colonnes du journal neuchâtelois. Nous parlons de façon très succincte pendant les matches, afin d’être le plus efficace possible. Nous disons juste ‘faute, jaune, rouge, penalty’ et c’est presque tout. Nous devons expliquer nos décisions auprès du VAR quand cela s’impose et cela ne changera pas de l’ordinaire.» En gros, décider aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, comme on dit.

Arbitres/arbitres assistants/4e officiel:

Examen clinique le jour du match avant le départ pour le stade

Port du masque lors des trajets en voiture (si plus de 1 personne), respectivement lors des trajets en transports publiques et dans la zone 1 du stade

Bouteilles personnalisées

Se laver régulièrement les mains avec du savon (au moins avant et après le match) et se désinfecter régulièrement les mains

VAR Review Assistant (RSL):

Examen clinique le jour du match avant le départ pour le stade

Port du masque lors des trajets en voiture (si plus de 1 personne), respectivement lors des trajets en transports publiques et dans la zone 1 du stade

Bouteille personnalisée

Porter des gants lors de la fourniture et du câblage du système audio aux officiels

Se laver régulièrement les mains avec du savon et/ou se désinfecter régulièrement les mains (au moins avant d'entrer et de sortir du stade et du terrain)

Robin Carrel