Entre Lens et Béziers, selon Via Michelin, il y a très exactement 953 kilomètres. Donc un peu plus de 1900 kilomètres aller-retour. C'est cette distance qu'on parcourue les quelque 1000 supporters du RC Lens, prêts à tout pour aller soutenir leur équipe favorite sur la pelouse de l'AS Béziers samedi après-midi, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 2.

Mais les fans nordistes ont rapidement déchanté: à leur arrivée à Béziers, ils ont appris que... le match était renvoyé en raison du mauvais état du terrain! Pourtant, à l'heure du coup d'envoi (15h), il faisait grand soleil à Béziers. Et la pelouse du Stade de la Méditerranée avait été homologuée 48 heures plus tôt. Le problème, c'est qu'entretemps, donc vendredi soir, avait eu lieu une rencontre de Pro D2 de rugby. Et la pelouse avait tellement «morflé» qu'il a fallu se résoudre à reporter la rencontre Béziers - Lens de ce samedi.

Furieux, les dirigeants lensois ont immédiatement dénoncé cette décision. Car leur équipe était sur place, prête à jouer. «Mais on pense en premier lieu aux 1000 supporters qui devaient assister au match et qui font des sacrifices familiaux et financiers pour vivre leur passion, ont-ils tonné. Imaginez: 2000 km en 24 heures pour entendre qu’il y a une annulation à cause de l’état de la pelouse, en plein été. Et alors que le terrain a été homologué 48 heures avant! Nous attendons de plus amples explications concernant cette décision prise par la Ligue, ainsi que les propositions de dédommagement qui devront accompagner cette décision. Surtout, et avant toute chose, pour nos supporters.»

"Surtout pour nos supporters"

Suite au report du match Béziers - Lens, le Directeur Général du Racing Club de Lens Arnaud #Pouille a tenu à réagir et a une pensée pour les nombreux supporters sang et or qui ont fait le déplacement ?? https://t.co/DS4Ww2FQUy #ASBRCL #rclens pic.twitter.com/WSdk6phOl8 — Racing club de Lens (@RCLens) 25 août 2018

Des supporters qui ont quitté l'Hérault plutôt fâchés. Certains d'entre eux prévoyaient même de faire un crochet par Paris sur le chemin du retour. Leur but? Aller manifester devant les locaux de la Ligue de football professionnel (LFP) et faire comprendre à «ces Messieurs» qu'on ne peut plus tolérer de telles situations.

Avec quasi 3h d'avance on arrive à Beziers!!!!!!!!!!! Après 900 km on est crevés mais on est là!!!!!! LA VICTOIRE ET RIEN D'AUTRE!!!! @RCLens #ASBRCL pic.twitter.com/MpNNFNZgKz — Benichou (@nechibou) 25 août 2018

Bon bah on repart... j'en ai croisé d'autres aussi dépités que nous. Super le week end... — Benichou (@nechibou) 25 août 2018

1800 km en 2 jours on s'est fait Béziers par tous les trous. — Benichou (@nechibou) 25 août 2018

(nxp)