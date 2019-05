A un mois de la finale de la Ligue des champions au Wanda Metropolitano, le stade de l’Atlético Madrid a été le théâtre d’actions bien différentes de celles qui se déroulent traditionnellement sur la pelouse.

En effet, comme le raconte «Marca», un épisode de la série «Sex in Public» a été tourné sur le parking du stade madrilène, qui avait accueilli pour la première fois l’Atlético le 16 septembre 2017.

D’une durée de 16 minutes, la scène a été filmée en plein jour et a été mise en ligne sur le site du producteur. Avec ce teaser: «Un nouvel épisode de la série Sex in Public. Nous vous présentons une scène de la belle Anita Teen au Wanda Metropolitano de Madrid avec quelques problèmes techniques.» Les problèmes techniques? Le tournage a dû être interrompu à quelques reprises à cause des passants, selon le quotidien espagnol.

La cadre choisi par le producteur Ignacio Allende Fernandez a soulevé l’indignation de plusieurs supporters des Colchoneros, qui ont évoqué «une profanation aux lumières rouges». (nxp)