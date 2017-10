Avant même d’être officiellement fixé sur son sort sur le coup de 11h, Christian Constantin s’attendait déjà au pire ce matin. «Ils peuvent me donner 100 ans que cela ne tiendrait pas», estimait-il ainsi peu avant la communication officielle de la Ligue.

Pour sa défense, le boss valaisan plaide l’incompétence de la commission de discipline présidée par M. Moro. «En quoi la Ligue est-elle compétente? A ce que je sache, Rolf Fringer n’est pas un membre ni un arbitre de la Swiss Football League. Un joueur commettant un excès de vitesse en se rendant au stade pour y disputer un match n’est pas jugé par la Ligue. Pareil pour un joueur ne payant pas ses impôts. Pourquoi moi devrais-je l’être?»

Interdit de stade comme un hooligan après son coup de force contre Rolf Fringer le 21 septembre dernier, Christian Constantin aura en revanche tout loisir aux yeux des juges de Muri de continuer à pouvoir gérer le FC Sion. C’est peut-être même là l’essentiel d’un jugement qui ne devrait pas mettre en péril l’existence même du club valaisan, ni son fonctionnement. Cela prive par contre son président de son «jouet», de la passion qui le fait vivre et ces conséquences là sont plus difficiles à imaginer.

Pour CC, c’est devant la justice civile que l’affaire trouvera son épilogue. «Je n’ai jamais reconnu la compétence de la Ligue pour ce genre d’affaire», rappelle le condamné de Tourbillon. En 2011 déjà, Christian Constantin avait refusé de ce plier au règlement de l’ASF dans le conflit qui avait opposé le FC Sion à l’UEFa et à la FIFA. Six ans plus tard, sa stratégie n’a pas changé. (Le Matin)