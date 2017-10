Le 20 septembre dernier, les Néerlandais d'HSV Hoek sont tenus anecdotiquement en échec par le FC Lisse (2-2) au premier tour de la Coupe des Pays-Bas. Les deux équipes devaient se départager lors d'une séance de tirs au but.

Jusqu'alors, l'histoire était somme toute banale. Mais l'arbitre a fait le choix d'utiliser la méthode ABBA pour la séance décisive. Selon cette méthode, la première équipe tire une fois au but, avant que la seconde ne bénéficie de deux tirs consécutifs. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur.

La méthode n'étant pas encore en vigueur aux Pays-Bas, la fédération a d'abord ordonné le renvoi de la partie. Puis, elle a fait marche arrière et a décidé de ne faire rejouer que la séance de tirs au but.

Mercredi, l'HSV Hoek a à nouveau effectué le déplacement de Lisse (200 kilomètres) pour sa seule séance de tirs au but. Sans regrets, puisque les visiteurs se sont imposés et qualifiés au terme de la séance -classique cette fois- de tirs au but. Tout ceci... 21 jours après la fin du temps réglementaire. (Le Matin)