Dans le cadre du quart de finale retour de l'Europa League entre l'Eintracht Francfort et Benfica, Alvaro et Jorge, deux supporters lisboètes, ont entamé cette semaine un périple de 28 heures en voiture pour rejoindre Francfort jeudi.

Or, les deux compères ont tout simplement confondu Francfort-sur-le-Main (ville où évolue l'Eintracht) et Francfort-sur-l'Oder, deux villes distantes de plus de 600 kilomètres! Comme ils ont partagé les détails de leur périple sur les réseaux sociaux jeudi après-midi, certains internautes ont rapidement alerté les deux supporters.

Arrivés sur place vers 16h30, ils n'ont pu que constater leur erreur. «Salut tout le monde, on est censé être arrivés. Mais quelque chose cloche, déclare Alvaro. Ce n’est pas le stade ça, Jorge ? On va voir si on trouve du monde pour nous aider.» Des centaines de messages ont alors afflué pour gentiment se moquer d'eux et leur souhaiter bon courage.

"estamos fucked!!!" Okay I think he’s realizing it now ... pic.twitter.com/4WiNiL7u12 — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

Les deux supporters ont pris leur gaffe avec humour, réagissant aux nombreux articles des médias relatant leur mésaventure: «Nous sommes désormais célèbres... pour être stupides». Aux dernières nouvelles, ils ont choisi Berlin comme point de chute, où ils verront apparemment le match dans un bar de la ville.

"We are famous now...

...for being stupid"



No further comment. pic.twitter.com/THUX8Hkbnw — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

(nxp)