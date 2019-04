Le match au sommet de 2e ligue neuchâteloise qui opposait Marin (2e) à Coffrane (3e) n'a pu aller à son terme samedi. Il a été arrêté aux environs de l'heure de jeu sur le score de 3-0. L'arbitre a en effet stoppé la partie après qu'un spectateur a jeté du liquide sur un des juges de touche, ainsi que l'ont révélé les médias neuchâtelois. A ce moment-là, Marin menait 3-0.

Alors que le match se disputait normalement, les événements se sont précipités peu après le 3-0, marqué à la 53e minute. Entraîneur du FC Coffrane, Bruno Valente (ex-joueur de Xamax, La Chaux-de-Fonds, Schaffhouse et Yverdon notamment) est allé apostropher un juge de touche. «Je suis allé lui demander pourquoi il avait signifié un hors-jeu qui n'existait pas. Il m'a dit: «Touchez-moi un cheveu et vous verrez!» Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, puisqu'il était chauve. Et c'est là que j'ai été expulsé par l'arbitre. Mais je n'ai pas touché ni insulté le juge de touche.»

«Le juge de touche tremblait encore après le match»

Entraîneur du FC Marin, Pascal Vallat a assisté à la scène. «J'étais à quelques mètres, donc je n'ai pas entendu ce que Bruno a dit au juge de touche. Il n'a en tout cas pas hurlé. Mais pour qu'il soit expulsé, il n'a pas dû lui dire des mots doux.»

Valente a ensuite refusé de retourner aux vestiaires, comme l'arbitre principal le lui demandait. «Il n'y avait pas de raison. J'ai quitté le terrain en passant de l'autre côté de la barrière, mais je n'avais pas à aller m'enfermer aux vestiaires.»

Le match s'est alors poursuivi, mais il a été définitivement arrêté quelques minutes plus tard, quand le juge de touche a reçu du liquide sur lui, apparemment de la bière lancée par un spectateur - peut-être un supporter de Coffrane, mais rien n'est sûr. «On a vu le juge de touche hésiter à entrer deux ou trois fois sur le terrain, comme s'il voulait s'y réfugier, explique Pascal Vallat. Il a vraiment eu peur. Je l'ai vu après le match, il tremblait encore.»

La version de Bruno Valente est à peine différente: «J'ai discuté après le match avec l'autre juge de touche, il m'a dit qu'il avait trouvé son collègue très nerveux. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est tout le foin qu'on en fait. Il ne s'est dans le fond rien passé de très grave. Personnellement, j'ai commis deux erreurs: sortir de ma zone technique, puis répondre ironiquement au juge de touche. Mais il n'y a eu ni menaces, ni violences, rien de tout cela.»

«Je demanderai à mes joueurs de marquer trois autogoals»

Du côté de de Marin, Pascal Vallat ajoute «ne pas être concerné par cette affaire». «Mon équipe a fait le job et n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, confirme-t-il. Nous, on est surtout frustrés. Ce match s'est terminé en queue de poisson et on n'a même pas pu fêter la victoire qui se dessinait.»

L'affaire a évidemment atterri sur les bureaux de l'Association neuchâteloise de football (ANF), qui a ouvert une enquête, notamment pour déterminer qui a aspergé le juge de touche de bière. Le match sera-t-il rejoué? Il est permis d'en douter. Mais, si tel devait être le cas, le président marinois Yves Strappazzon a d'ores et déjà annoncé que son équipe ne se présenterait pas sur le terrain.

Quant à Bruno Valente, il ne chercherait même pas à profiter de cette éventuelle deuxième chance: «Franchement, je me fous du résultat. Si on devait rejouer ce match, je demanderais à mes joueurs de marquer trois autogoals d'entrée, puis aux Marinois qu'on se fasse des passes pendant une heure, avant de reprendre vraiment le match là où il en était.» Chiche?

(nxp)