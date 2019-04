L'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic, blessé, avait manqué les deux précédents matches de son équipe: pour son retour dimanche face à Portland (2-1), il a marqué deux buts, sur penalty, dont un d'une insolente panenka.

«Ibra», qui s'était blessé au tendon d'Achille gauche lors du premier match de la saison 2019, a fêté son premier anniversaire dans le Championnat nord-américain de football (MLS) avec la manière.

Douze mois jour pour jour après son premier match sous le maillot du Galaxy durant lequel il avait marqué deux buts, dont une incroyable demi-volée de 45 m, le colosse suédois, 37 ans, a récidivé.

«J'aurais dû marquer trois buts, c'est ce que j'avais promis à mon fils», a-t-il expliqué. A propos de sa panenka, il a retrouvé ses accents «zlatanesques»: «Il faut prendre parfois des risques pour réussir, c'est juste un match de football», a-t-il rappelé.

Le Galaxy, qui avait manqué en 2018 sa qualification pour les play-offs lors de la dernière journée de la saison régulière, a grimpé à la 5e place (9 pts) de la conférence Ouest après cette troisième victoire à domicile.

Dans l'autre partie au programme, D.C. United s'est imposé 2-1 à Orlando grâce à un superbe coup franc de Wayne Rooney, malgré un angle très fermé. L'ex-international anglais, auteur aussi d'une passe décisive, totalise quatre buts cette saison.

