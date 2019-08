Les négociations sont longues, mais ce sera bientôt officiel. Ineos, propriétaire du Lausanne-Sport, va arriver sous peu aux commandes de l’OGC Nice. Les Anglais ont même obtenu une dérogation pour commencer à recruter, alors que la vente du club niçois n’est pas encore effective. Et ça s’annonce costaud…

Les «Aiglons», forts des poches pleines de l’entreprise pétrochimique également à la tête d’une formation gloutonne dans le cyclisme et du défi britannique pour la Coupe de l’America à la voile, vont frapper fort d’entrée, sur le marché. Les premières rumeurs ont de quoi rendre jaloux les supporters de Marseille ou de Bordeaux, dont les clubs sont sevrés de recrues de choix.

La première arrivée sur les rives de la Méditerranée pourrait bien se nommer Kasper Dolberg. Le Danois de 21 ans appartient à l’Ajax d’Amsterdam et pourrait quitter les Pays-Bas contre un chèque de 15 millions d’euros. Mais les Niçois, vainqueurs tranquilles de leurs deux premiers matches de Ligue 1 avec un effectif très limité, ne vont pas s’arrêter en si bon chemin.

De nombreux noms sont annoncés du côté de l’Allianz Riviera, pour aller garnir les rangs de la formation de Patrick Vieira. On parle notamment du jeune et prometteur Parisien Stanley Nsoki, du virevoltant ailier de Naples Adam Ounas, des attaquants Jean-Kevin Augustin (Leipzig) et Alexis Claude-Maurice (Lorient). Rien que ça.