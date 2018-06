Iron Maiden, le groupe de heavy metal anglais, se produisait samedi soir à Munich, dans le cadre de sa tournée européenne «Legacy of the Beast» (qui passera par Genève le mardi 26 juin prochain).

On sait que les membres du groupe sont des fans de foot - le bassiste et fondateur Steve Harris a même joué dans l'équipe réserve de West Ham United lorsqu'il était jeune.

A la veille de leur concert bavarois, les rockers ont eu envie de taper dans le ballon. Ils ont été accueillis par le Bayern Munich, rien que cela! Les champions d'Allemagne leur ont en effet mis leurs installations de la Säbener Strasse à disposition pour un petit match sur le terrain synthétique.

Ce match s'est terminé sur le score 2-2, les deux buts du «Team Iron Maiden» ayant été marqués par Steve Harris en personne.

Après la rencontre, le directeur juridique du club bavarois, le Dr Michael Gerlinger, a remis à Steve Harris et au guitariste Adrian Smith un maillot du Bayern frappé du numéro 666, en référence au célèbre morceau du groupe «The Number of the Beast».

Thanks again to @fcbayern for hosting us for a 2-2 draw yesterday! Thankfully we didn't have to have a penalty shootout. It doesn't usually end well when it's England vs Germany! #bepartofthelegacy #legacyofthebeasttour #ironmaiden #munich #bayern #football pic.twitter.com/Kq2PCZ1h5u — Iron Maiden (@IronMaiden) 9 juin 2018

Iron Maiden est actuellement en tournée européenne. Image: AFP.

(Le Matin)