Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de de Florian Müller, André Boschetti, Julien Pralong et de Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu'on n'a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus.

1re partie (dès 2'15):

On a commencé fort, sur le Lausanne-Sport! Le club vaudois a laissé filer trois Vaudois de son encadrement et semble de plus en plus devoir devenir le club-filiale de l'OGC Nice. C'est bien? C'est mal? On en débat. Plus globalement, on s'est demandé si n'avoir aucun décideur vaudois dans les clubs lausannois était dangereux ou si c'était comme ça, finalement, le football moderne...

2e partie (dès 22'50):

S'il y a bien un club qui ne fait pas de bruit actuellement, c'est bien le Servette FC. Alors on s'est demandé si la longue pause et les incertitudes au niveau du contingent n'avaient pas potentiellement coupé les ailes des Grenat. On a aussi parlé du retour surprise de Paolo Tramezzani à Tourbillon et de la gestion cataclysmique du FC Bâle.

3e partie (dès 41'20):

On a parlé du rythme qui est de retour en Bundesliga et du laboratoire que constitue l'Allemagne pour les autres championnats. On a aussi parlé de la progression magnifique de Kevin Mbabu, ainsi que de l'équipe de Suisse, qui aurait dû décoller aujourd'hui pour l'Euro 2020.

Le quiz! (dès 49'40):

Spécial Suisses en Bundesliga.