Yann Sommer s’est confié depuis son domicile de Düsseldorf (Allemagne) dans une longue interview donnée au SonntagsBlick. Le gardien de l’équipe nationale suisse est notamment revenu sur la reprise des entraînements avec le Borussia Mönchengladbach. «Nous nous entraînons par petits groupes de deux ou trois joueurs. Les vestiaires sont séparés et nous recevons le repas à l’emporter, détaille le Suisse, précisant qu’il avait de toute façon l’habitude de cuisiner à la maison.

Le portier de l’équipe nationale suisse a aussi évoqué l’éventuelle reprise des matches à huis clos en Bundesliga dès le 9 mai, estimant qu'il ne pouvait pas juger si la décision était la bonne. «Jouer sans public est très bizarre. Mais sincèrement, jouer à huis clos est un détail dans la situation actuelle, a-t-il confié. Tu ressens plus d’émotions avec l’ambiance. Et tu dois faire attention à garder ta concentration. C’est plus difficile de le faire dans un immense stade vide et silencieux. Mais il faudra s’y habituer».

Pas de discussions concrètes avec Barcelone

Interrogé par le journal dominical sur une éventuelle fin de carrière au terme de son contrat avec Gladbach en 2023, le gardien de 31 ans a botté en touche. «Je dispute ma sixième saison ici et le club est génial. Mais il est toujours difficile de planifier l’avenir en football et j’espère avoir encore plusieurs années de carrière.» L’ancien gardien du FC Bâle a aussi précisé que les discussions avec le FC Barcelone n’avaient «jamais été aussi concrètes pour que je doive me décider».

Père d’une petite Mila depuis six mois, Yann Sommer a encore évoqué sa nouvelle situation familiale, confiant qu’il jouait parfois de la guitare pour calmer sa petite fille. Quant à l’avenir de l’équipe nationale suisse, le gardien a estimé qu'il était judicieux que l'Euro soit reporté à l’été 2021. «J'espère que Stephan Lichtsteiner sera présent, c'est notre capitaine», a-t-il ajouté. Avant de conclure qu’il laissait la porte ouverte à une fin de carrière en Suisse, par exemple au FC Bâle.