On savait déjà depuis vendredi passé et sa mise à pied que Maurizio Jacobacci ne dirigeait plus la première équipe du FC Sion, qu’il entraînait depuis le mois de février lorsqu’il avait alors succédé à l’Espagnol Gabri.

Après avoir été mis en congé pour le week-end, le technicien bernois n’appartient aujourd’hui plus au club sédunois. Christian Constantin lui a signifié en début de semaine son congé avec effet immédiat, invoquant des «justes motifs». A l’origine de cette résiliation abrupte, la destruction de matériel vidéo, contenant un montage des balles arrêtées avant le match de Coupe de Suisse contre Lausanne.

«Il peut toujours me faire un procès»

«Je ne paie pas un type pour détruire ce qui fait partie de son job quotidien, explique Constantin. Maurizio a voulu en faire une affaire personnelle en demandant au préposé à la vidéo de détruire ce montage. Il pouvait criser mais pas faire n’importe quoi, au préjudice de l’équipe. Je ne vais pas lui faire de cadeaux.»

Le patron de Tourbillon le reconnaît: il a vécu l’attitude de son ancien coach comme une trahison. Dans un premier temps, Christian Constantin avait cherché dimanche soir à obtenir des explications. N’ayant obtenu aucune réponse, il a manifestement choisi de changer de tactique le lendemain. «C’est loin, loin, loin… Il peut toujours me faire un procès, on verra bien qui aura raison.»

Contacté, le technicien n'a pas souhaité commenter son éviction définitive ni les circonstances du divorce. «Je n'ai rien à dire là-dessus.»

Maurizio Jacobacci était sous contrat avec le FC Sion jusqu’au 30 juin 2019. (nxp)