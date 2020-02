Jadon Sancho, le jeune attaquant anglais de Borussia Dortmund (19 ans), est en train de mettre le feu à toute l'Europe, alors même que la période du mercato d'hiver est close. Mais il est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes: Sancho en est à 12 buts et 14 assists en 19 matches de Bundesliga cette saison.

On savait qu'en Angleterre, Manchester United et Chelsea se tiraient la bourre pour acquérir Sancho, pour qui Dortmund pourrait demander la somme de 100 millions d'euros. Et que Manchester City n'aurait rien contre un retour de son ancien espoir, qu'il avait vendu près de 8 millions d'euros à Dortmund à l'été 2017. On savait aussi qu'hors Angleterre, Barcelone et le Real étaient plus qu'intéressés.

Mais voilà qu'un sixième club entre dans la course, et non des moindres: le Liverpool FC, tenant du titre en Ligue des champions et plus que probable futur champion d'Angleterre. Selon «The Sun» et d'autres médias anglais, le LFC serait prêt à s'aligner sur le prix exigé par le BvB.

Plusieurs raisons pourraient faire de Liverpool un favori dans la «chasse à Sancho». D'abord, le club d'Anfield Road est en train de signer un contrat-record avec Nike, qui possède également Sancho sous contrat. Et puis, il compte évidemment sur les relations privilégiées que son manager Jürgen Klopp entretient avec son ancien club (il a entraîné Dortmund de 2008 à 2015). Enfin, Sancho est un bon pote de trois joueurs de Liverpool, à savoir Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain et Jordan Henderson.

Suffisant pour décider Jadon Sancho à mettre le cap sur Liverpool? Réponse dans les semaines ou mois qui viennent... peut-être!

