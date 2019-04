Murat Yakin, l’homme qui changeait tout le temps de système tactique et de joueurs, vient d’aligner trois fois de suite la même équipe, ou presque. Entre la rencontre contre Grasshopper (match interrompu) et celle contre Zurich, Bastien Toma a pris la place de Yassin Fortune, poste pour poste. Et entre la partie contre le FCZ et celle face à Thoune ce jeudi, le technicien n’a procédé à… aucun changement, ni de joueur, ni de système tactique!

Le résultat? Neuf points en trois matches pour le FC Sion. Alors, pourquoi ce revirement soudain de philosophie? La réponse du technicien est tout en humilité. «Je me suis remis en question après la défaite complètement méritée à Neuchâtel. On avait été dominés, on n’avait rien montré de bon. Je me suis dit que je devais trouver une solution. Une équipe a besoin de repères, d’intensité», a expliqué Murat Yakin après le succès de jeudi à Thoune (1-2).

Maceiras suspendu contre Lucerne

Le coach a donc opté pour un 4-2-3-1 très équilibré, même si la présence de Bastien Toma sur le flanc droit de l’attaque peut sembler de prime abord un peu à contre-emploi. «On a fait une bonne mi-temps contre GC, on menait 2-0 et le match a été interrompu. Je me suis dit qu’on tenait quelque chose. Avant ça, on était bons, mais par séquences seulement. Et là, pendant quarante-cinq minutes, c’était cohérent. J’ai donc décidé de reconduire le même système contre Zurich. Et on a de nouveau été convaincants. Alors, même chose ici à Thoune.»

Seul souci, Quentin Maceiras sera suspendu contre Lucerne dimanche, ce qui obligera Murat Yakin à trouver un nouveau latéral droit. Va-t-il faire du poste pour poste? Ou passer à une défense centrale à trois, comme en toute fin de match à Thoune avec Birama Ndoye, Xavier Kouassi ou André Luis Neitzke? Là, Murat Yakin sera obligé de trouver une solution, mais pour une fois, il le fera contraint et forcé. La preuve qu’il n’est pas dogmatique et qu’il sait se remettre en question.

(nxp)