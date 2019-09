Neuf victoires et cinq matches nuls en 14 matches pour Bernard Challandes et le Kosovo. (Image: Keystone )

Trouvera-t-on assez de superlatifs pour Bernard Challandes au Kosovo? En tout cas, l'entraîneur neuchâtelois de 68 ans surfe toujours sur la vague du succès à la tête de sa sélection. Nommé début mars 2018, Bernard Challandes a dirigé le Kosovo à 14 reprises, pour un bilan de neuf victoires, cinq matches nuls et zéro défaite.

Samedi après-midi, sa sélection a battu la République tchèque 2-1. Une victoire référence qui permet au Kosovo de s'offrir un match au sommet contre l'Angleterre (mardi soir, 20h45 à Southampton). «LeMatin.ch» a joint Bernard Challandes à Pristina, au lendemain du formidable succès de son équipe.

Bernard, vous restez invaincu après 14 matches à la tête du Kosovo. Votre commentaire?

Oh, on n'a pas non plus joué les cadors du continent, donc il faut nuancer les choses. Mais la République Tchèque, ce n'est pas rien, c'est vrai. Cela reste donc une très belle performance, surtout compte tenu des nombreuses absences auxquelles je dois faire face.

Avez-vous fêté cette victoire face aux Tchèques?

Pour ma part, non, pas particulièrement. Je suis resté tranquillement à l'hôtel avec ma famille. Mais je pense qu'en ville, il a dû y avoir de l'ambiance. Mes joueurs avaient le droit de sortir un peu, mais je leur fais confiance.

Un mot sur cette victoire 2-1...

On a souffert, vraiment, En première mi-temps, on a fait presque jeu égal avec les Tchèques. Après avoir inscrit le 2-1 (66e minute), on a subi une grosse, une très grosse pression. Les Tchèques ont fait entrer deux joueurs de 190 centimètres ou plus et cela a été très dur de leur résister. Mais on s'est battus jusqu'au bout, certains joueurs au-delà de la limite de leurs forces. On a compensé notre infériorité physique par un engagement total et une grosse solidarité. On a eu un peu de chance aussi, avec un sauvetage sur la ligne et deux-trois arrêts de notre gardien. Mais il en faut pour gagner ce genre de matches.

Avant la rencontre, vous aviez dit que vos joueurs devaient mettre de la folie dans le jeu...

Oui, parce que le footballeur kosovar aime jouer. Il aime le ballon, donc je ne vais pas travailler à contre-courant et changer sa philosophie. Je dois dire que cela me correspond bien. Et puis, notre public veut cela aussi. Samedi, c'était incroyable. Il n'y a que 13'000 places dans notre stade, mais on avait l'impression de jouer devant 50'000 spectateurs, tant nos supporters ont fait du bruit.

En s'offrant la République tchèque (2-1), les joueurs du Kosovo se sont offert un match au sommet en Angleterre. Image: Keystone.

Et vous voilà à préparer un match au sommet en Angleterre, première place en jeu!

Oui, certains le voient comme ça...

Pas vous?

Disons que moi, ce que je vois en premier, c'est que l'Angleterre en a mis cinq à la République tchèque, puis cinq au Monténégro, et enfin quatre samedi à la Bulgarie. Pour moi, l'Angleterre est actuellement la meilleure équipe du monde. On n'est pas dans la même Ligue et ce sera plus que très, très compliqué. Maintenant, pour mes joueurs, ce sera assurément un joli cadeau d'aller défier les Anglais dans ces circonstances.

Vos joueurs, justement, comment allez-vous les motiver?

Je ne sais pas encore, je suis en train de me tâter. On n'est tellement pas dans la même catégorie! Je ne peux pas affirmer que mon équipe se déplace en Angleterre pour gagner: ce serait déplacé et prétentieux. Et dire qu'on n'a aucune chance, ce serait con aussi... Donc là, franchement, je ne sais pas. Ne pas encaisser trop de buts pourrait déjà être une victoire, et il nous faudra peut-être sortir un match immense juste pour ne pas être ridicules. On verra bien, je vais encore réfléchir à tout cela.

Tout en sachant qu'une défaite en Angleterre ne saurait être considérée comme un coup d'arrêt...

Non, parce qu'effectivement, tout le monde nous voit perdre à Southampton. Pour ma part, je dois penser plus loin que l'Angleterre et continuer à construire. Si, en fonction de nos résultats et de ceux de nos adversaires, le Kosovo pouvait s'offrir en novembre un match décisif à Prague, deuxième place en jeu, ce serait juste exceptionnel.

Franchement, vous ne pensez pas à la phase finale dans un petit coin de votre tête?

Mes dirigeants ne me demandent pas de qualifier le Kosovo pour la phase finale de l'Euro, je n'ai donc jamais raisonné en termes de résultats, de points ou de classement. Mais l'appétit vient en mangeant. Et si on devait se qualifier - n'oublions pas qu'on aura encore des barrages de Ligue des Nations au printemps qui pourraient nous permettre d'y accéder -, ce serait juste extraordinaire.